ഹൈദരാബാദ്: ആന്ധ്രാ മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.എസ്. ജഗന്‍ മോഹന്‍ റെഡ്ഡിയുടെ സഹോദരി വൈ.എസ്. ശര്‍മിള റെഡ്ഡി തെലങ്കാനയിലെ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയുടെ പേര് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. വൈ.എസ്.ആര്‍. തെലങ്കാന പാര്‍ട്ടി എന്നാണ് പേര്. ജൂലൈ എട്ടിന് പാര്‍ട്ടി ഔദ്യോഗികമായി തെലങ്കാനയില്‍ നിലവില്‍ വരുമെന്നും ശര്‍മിള അറിയിച്ചു.

ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രിയും പിതാവുമായ വൈ.എസ്. രാജാശേഖര റെഡ്ഡിയുടെ ആദര്‍ശങ്ങള്‍ തെലങ്കാനയിലും നടപ്പിലാക്കാനാണ് പുതിയ പാര്‍ട്ടിയെന്നും സഹോദരന്‍ ജഗന്‍ മോഹന്‍ റെഡ്ഡിയുമായി അഭിപ്രായ ഭിന്നതയില്ലെന്നും ശര്‍മിള നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 2023-ലെ തെലങ്കാന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ശര്‍മിളയുടെ നീക്കം.

2012ല്‍ ജഗന്‍ മോഹന്‍ റെഡ്ഡി അറസ്റ്റിലായി 16 മാസം ജയിലില്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ വൈ.എസ്.ആര്‍. കോണ്‍ഗ്രസിനെ ഹ്രസ്വകാലം നയിച്ചത് വൈ.എസ്.ഷര്‍മിള ആയിരുന്നു.

