ശ്രീനഗര്‍: പാകിസ്താനിലേക്ക് സ്റ്റുഡന്റ് വിസയോ ടൂറിസ്റ്റ് വിസയോ എടുത്ത് പോകുന്ന ജമ്മു കശ്മീരിലെ ചെറുപ്പക്കാരില്‍ കൂടുതലും തീവ്രവാദികളായി മാറുന്നുണ്ടെന്ന് ജമ്മു കശ്മീര്‍ ഡിജിപി ദില്‍ബഗ് സിങ്. പാകിസ്താനി വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ സുരക്ഷാ ക്ലിയറന്‍സ് കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവേയാണ് ഡിജിപിയുടെ പരാമര്‍ശം.

2017-18 കാലയളവില്‍ പാകിസ്താനിലേക്ക് നിരവധി യുവാക്കള്‍ ടൂറിസ്റ്റ് വിസയോ, സ്റ്റുഡന്റ് വിസയോ എടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെന്നും അതില്‍ 57 പേര്‍ ഭീകരവാദ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഡിജിപി പറഞ്ഞു. 17 പേര്‍ അതിര്‍ത്തിയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞ് കയറുന്നതിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

നിലവില്‍ ജമ്മു കശ്മീര്‍ സ്വദേശികളായ പതിമൂന്ന് പേര്‍ പാകിസ്താനില്‍ ഭീകരപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റുപതിനേഴ് പേരെ നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണെന്നും ഡിജിപി അറിയിച്ചു.

പാകിസ്താനിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തേണ്ട സാഹചര്യം ഡിജിപി വ്യക്തമാക്കിയത് .

പാകിസ്താന്‍ ഐസ്‌ഐയുടെ ഭീകരപരിശീലന ക്യാമ്പുകള്‍ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നും ജമ്മുകാശ്മീരിലേക്ക് അയക്കാന്‍ 300 ഓളം ഭീകരരെ പാകിസ്താന്‍ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഡിജിപി വെളിപ്പെടുത്തി. ഭീകരവാദികള്‍ അതിര്‍ത്തിയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറുന്നത് വീണ്ടും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. രജൗരി, പൂഞ്ച്, ബന്ദിപ്പോര മേഖലകളില്‍ ഏറ്റുമുട്ടലുകള്‍ ഉണ്ടായതായും ഡിജിപി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഭീകരവാദികളുടെ പുതിയ സംഘമാണ് നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിന് പിന്നിലെന്നും ഇനിയും ഏറ്റുമുട്ടലിന് സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും ഡിജിപി പറഞ്ഞു. തന്‍മന്ദിയില്‍ അടുത്തിടെ ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട തീവ്രവാദികളില്‍ ഒരാള്‍ പാകിസ്താനില്‍ പഠിക്കാന്‍ പോയ മകനാണെന്ന് ഷോപിയാനിലെ ഒരു കുടുംബം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം നടത്താന്‍ ഡിഎന്‍എ സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഡിജിപി പറഞ്ഞു

content highlights: youth travelling to Pakistan coming as terrorists says j&k dgp