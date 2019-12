മുംബൈ: പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ത്തിയ ജാമിയ മിലിയ സര്‍വകലാശാലയിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളെ അടിച്ചമര്‍ത്തിയ പോലീസ് നടപടിയെ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ. 'യുവശക്തി' ഒരു ബോംബാണെന്നും അതിന് തിരികൊളുത്തരുതെന്ന് സര്‍ക്കാരിനോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നുവെന്നും താക്കറെ പറഞ്ഞു.

ജാമിയ മിലിയ സര്‍വകലാശാലയിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളെ അടിച്ചമര്‍ത്തിയ പോലീസ് നടപടി ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടക്കൊലകളിലൊന്നായ 'ജാലിയന്‍വാല ബാഗിനെ' ഓര്‍മപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില്‍ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം സംബന്ധിച്ച ആക്രമണങ്ങളില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനമാണ് താക്കറെ ഉന്നയിച്ചത്.

ക്യാമ്പസില്‍ പോലീസ് കടന്നതും, വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കെതിരെ വെടിയുതിര്‍ത്തതും കാണുമ്പോള്‍ എനിക്ക് ജാലിയന്‍വാല ബാഗാണ് ഓര്‍മവരുന്നത്. വിദ്യാര്‍ഥികളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് വഴി ജാലിയന്‍വാല ബാഗിന് സമാനമായ സാഹചര്യം നിങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയാണോയെന്നും താക്കറെ ചോദിച്ചു.

രാജ്യമോ സംസ്ഥാനമോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, യുവജനത ദേഷ്യത്തിലാണൈങ്കില്‍ അവിടെ സമാധാനം ഉണ്ടാകില്ല. യുവാക്കളാണ് നമ്മുടെ ശക്തി. വളരെ അടുത്ത് തന്നെ എറ്റവും ഉയര്‍ന്ന യുവജനസംഖ്യയുള്ള രാഷ്ട്രമായി നമ്മള്‍ മാറും. 'യുവശക്തി' ഒരു ബോംബാണ്, അതിന് തിരികൊളുത്തരുതെന്ന് ഞാന്‍ സര്‍ക്കാരിനോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നുവെന്നും താക്കറെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

