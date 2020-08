ബെംഗളൂരു: സാമൂഹിക മാധ്യമത്തില്‍ വിദ്വേഷ പോസ്റ്റിട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് സംഘര്‍ഷം നടമാടിയ രാത്രിയില്‍ ഒരു സംഘം ചെറുപ്പക്കാര്‍ ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണത്തിന് കവചമൊരുക്കുന്ന വീഡിയോ ചര്‍ച്ചയാകുന്നു. ക്ഷേത്രം ആക്രമിക്കപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് ക്ഷേത്രത്തിനു ചുറ്റും മനുഷ്യമതില്‍ തീര്‍ത്ത് ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിന്റെ പ്രതിഷേധത്തില്‍ നിന്ന് ക്ഷേത്രത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ചർച്ചയാവുന്നത്. ഈ യുവാക്കള്‍ മുസ്‌ലിം മതത്തില്‍പ്പെട്ടവരാണെന്ന് വ്യക്തമാണെങ്കിലും മതത്തിന്റെ പേരിലല്ല മനുഷ്യമതില്‍ പണിതതെന്ന് ഇവര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഷംപുര റോഡിലെ ഹനുമാന്‍ ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. ഡിജെ ഹള്ളി, കെജി ഹള്ളി പുലികേശിനഗറിനു സമീപമുള്ള പ്രദേശങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഒരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാര്‍ ചേര്‍ന്ന് ഹനുമാന്‍ ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും മനുഷ്യ മതില്‍ തീര്‍ത്തത്.

"ഒരു കൂട്ടം കലാപകാരികള്‍ ക്ഷേത്രം നില്‍ക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വരവ് കണ്ടപ്പോള്‍തന്നെ ആക്രമണ സാധ്യത തോന്നിയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യമതില്‍ തീര്‍ത്ത് സംരക്ഷിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്." പേര് വെളിപ്പെടുത്താന്‍ താത്പര്യമില്ലാത്ത യുവാവ് പറഞ്ഞു.

അത്തരത്തില്‍ ഒരാക്രമണം നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നെങ്കില്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ കൂടുതല്‍ കൈവിട്ടുപോയെനേ എന്നും അയാള്‍ പറയുന്നു. സാമൂഹികമാധ്യമത്തില്‍ വിദ്വേഷം പരത്തുന്ന പോസ്റ്റിട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ബെംഗളൂരു നഗരത്തിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തിലും പോലീസ് വെടിവെപ്പിലും മൂന്ന് പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പോലീസിന്റേതടക്കം 200-ഓളം വാഹനങ്ങളാണ് അഗ്‌നിക്കിരയാക്കിയത്. കല്ലേറിലും ലാത്തിച്ചാര്‍ജിലും ഒട്ടേറെ പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ആക്രമണം നടന്ന് മൂന്നു മണിക്കൂറിനുശേഷമാണ് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത്.

