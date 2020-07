അഹമ്മദാബാദ്: പാകിസ്താനിലുള്ള കാമുകിയെ കാണാന്‍ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍നിന്ന് 1200 കിലോമീറ്ററോളം ബൈക്കില്‍ സഞ്ചരിച്ചെത്തിയ 20 കാരനെ ഇന്ത്യ - പാക് അതിര്‍ത്തിക്ക് സമീപത്തുനിന്ന് ബിഎസ്എഫ് ജവാന്മാര്‍ കണ്ടെത്തി പോലീസിന് കൈമാറി. ഒസ്മാനാബാദ് സ്വദേശി സിദ്ദിഖി മുഹമ്മദ് സൈഷാനെയാണ് നിര്‍ജലീകരണം മൂലം അബോധാവസ്ഥയിലായ നിലയില്‍ ഗുജറാത്തിലെ റാന്‍ ഓഫ് കച്ച് പ്രദേശത്ത് കണ്ടെത്തിയത്.

പാകിസ്താനിലെ കറാച്ചി ഷാ ഫൈസല്‍ സ്വദേശിനിയായ കാമുകിയെ കാണാനാണ് ദീര്‍ഘദൂരം ബൈക്കില്‍ സഞ്ചരിച്ചെത്തി അതിര്‍ത്തി കടക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതെന്ന് യുവാവ് ബിഎസ്എഫ് ജവാന്മാരോട് പറഞ്ഞു. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട യുവതിയുമായി സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്താറുണ്ടെന്നാണ് യുവാവിന്റെ അവകാശവാദം.

അതിര്‍ത്തി കടന്ന് ഗൂഗിള്‍ മാപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ കറാച്ചിയിലെത്തി കാമുകിയെ കാണാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് യുവാവ് കുഴഞ്ഞുവീണത്. എടിഎം കാര്‍ഡ്, ആധാര്‍, പാന്‍കാര്‍ഡ് എന്നിവ കൈവശം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതിനാല്‍ ബിഎസ്എഫ് ജവാന്മാര്‍ക്ക് ആളെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞു. യുവാവ് ഉപേക്ഷിച്ച ബൈക്കും അതിര്‍ത്തിക്ക് സമീപത്തുനിന്ന് ജവാന്മാര്‍ കണ്ടെത്തി.

രാജ്യാന്തര അതിര്‍ത്തിക്ക് 1.5 കിലോമീറ്റര്‍മാത്രം അകലെനിന്നാണ് യുവാവിനെ കണ്ടെത്താനായത്. യുവാവിനെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ മഹാരാഷ്ട്രാ പോലീസ് ഗുജറാത്ത് പോലീസിന് കൈമാറിയിരുന്നു. മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ട്രാക്ക് ചെയ്ത പോലീസ് അതിര്‍ത്തിക്ക് സമീപമെത്തിയ യുവാവിനെ കണ്ടെത്താന്‍ ബിഎസ്എഫിന്റെ സഹായം തേടി. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് യുവാവിനെ അവശനിലയില്‍ കണ്ടെത്താനായത്. യുവാവിനെ പോലീസിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. യുവാവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ സത്യമാണോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും സംഭവത്തെപ്പറ്റി വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

കടപ്പാട് - Hindustantimes

Content Highlights: Youth attempted to cross India - Pak border to meet his girlfriend caught