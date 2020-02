ന്യൂഡല്‍ഹി: വിമാനത്തിനുള്ളില്‍ യാത്രക്കാര്‍ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകള്‍ ഓര്‍മപ്പെടുത്തി വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം. വിമാന യാത്രയില്‍ മറ്റൊരാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും യാത്രക്കാരില്‍ നിന്നുണ്ടാകരുതെന്ന് ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ്‌ വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കന്‍ വിമാനത്തില്‍ സീറ്റ് പിന്നിലേക്ക് ചരിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ രണ്ട് യാത്രക്കാര്‍ തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കത്തിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളില്‍ ഏറെ ചര്‍ച്ചയായതിന് പിന്നാലെയാണ് വിമാന യാത്രയില്‍ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകള്‍ വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം ഓര്‍മപ്പെടുത്തിയത്.

വിമാനത്തില്‍ നല്ല പെരുമാറ്റവും ചില മര്യാദകളും എല്ലായിപ്പോഴും പാലിക്കണം. നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് സ്ലീപ്പര്‍ ബെല്‍ത്തല്ലന്നും വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം ഓര്‍മപ്പെടുത്തുന്നു. വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലം മാത്രമേ വിമാനത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് അനുവദനീയമുള്ളു. സീറ്റ് പിന്നോട്ട് ചരിക്കണമെങ്കില്‍ പിന്നിലെ യാത്രക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു. യാത്രക്കാരന്‍ സീറ്റ് ചരിക്കുമ്പോള്‍ പിന്നിലെ യാത്രക്കാരന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം സഹിതമാണ് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ട്വീറ്റ്.

A little bit of basic good manners and respect are always worth a thumbs up.

Your seat is not a sleeper berth. Don't be inconsiderate of other people's space.#BeAResponsibleTraveller #EtiquettesOfFlying pic.twitter.com/K8N30wLZRd