മുംബൈ: ഓഫീസ് കെട്ടിടം തകര്‍ത്തതിന്റെ പേരില്‍ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയ്‌ക്കെതിരെ കടുത്ത വിമര്‍ശവുമായി നടി കങ്കണ റണാവത്. 'ഉദ്ധവ് താക്കറെ, നിങ്ങള്‍ എന്താണ് കരുതുന്നത്. സിനിമ രംഗത്തെ മാഫിയകളുമായി കൂട്ടുചേര്‍ന്ന് നിങ്ങള്‍ എന്റെ വീട് തകര്‍ക്കുകയും എന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി. എന്റെ വീട് ഇന്ന് തകര്‍ക്കപ്പെട്ടു. നിങ്ങളുടെ അഹങ്കാരം നാളെ തകര്‍ക്കപ്പെടും'.

സമയം ഇപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂലമാണ്. എന്നാല്‍ അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാവില്ലെന്നും 33 വയസുകാരിയായ നടി മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. പാലി ഹില്‍സിലുള്ള കങ്കണയുടെ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തില്‍ അനധികൃതമായി മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയെന്നാരോപിച്ച് മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ അധികൃതരാണ് ഓഫീസ് കെട്ടിടം പൊളിച്ചു തുടങ്ങിയത്. എന്നാല്‍ പൊളിക്കല്‍ താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ശിവസേന ഭരിക്കുന്ന മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന് നോട്ടീസ് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

