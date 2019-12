പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ രാജ്യമെമ്പാടും ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളും മാര്‍ച്ചുകളും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സാമ്പ്രദായിക സമരമുറകള്‍ ഒരുവഴിക്കു മുന്നേറുമ്പോള്‍ മറുവശത്ത് പുത്തന്‍ പ്രതിഷേധമുറകളും അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്.

സേവ് ദ ഡേറ്റിന്റെ ഫോട്ടോഷൂട്ടില്‍ 'നോ സി.എ.എ, നോ എന്‍.ആര്‍.സി' എന്നെഴുതിയ പ്ലക്കാഡുകളുമായി വധൂവരന്മാര്‍, ഒന്നുമെഴുതാത്ത ചാര്‍ട്ട് പേപ്പറിനു സമീപം ചെരുപ്പുകള്‍ വെച്ച് നീങ്ങുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍, രസകരമായ പ്ലക്കാർഡുകളുമായി പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ചില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍... ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പുത്തന്‍ പ്രതിഷേധ രീതികളും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്.

സേവ് ദ ഡേറ്റിലെ പ്രതിഷേധം

സേവ് ദ ഡേറ്റ് ഫോട്ടോഷൂട്ട് സി.എ.എയ്ക്കും എന്‍.ആര്‍.സിക്കുമെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ജി.എല്‍. അരുണ്‍ഗോപിയും ആശാ ശേഖറും. 'നോ സി.എ.എ, നോ എന്‍.ആര്‍.സി' എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയ പ്ലക്കാഡുകളുമായി ഇരുവരും നില്‍ക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ സേവ് ദ ഡേറ്റ് ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിലെ ഒരു ചിത്രം.

ചെരിപ്പും പോസ്റ്ററുകളും തറയില്‍ നിരത്തി ഐ.ഐ.എമ്മിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പ്രതിഷേധം

ബെംഗളൂരു ഐ.ഐ.എമ്മിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് ചെരുപ്പുകളും മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ എഴുതിയ ചാര്‍ട്ടുകളും പേപ്പറുകളും ക്യാമ്പസ് ഗേറ്റിനു പുറത്തുവെച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചത്. ബെംഗളൂരുവില്‍ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതിനാല്‍ കോളേജ് പരിസരത്ത് പോലീസുകാരെ വിന്യസിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിക്കാതെയുള്ള പ്രതിഷേധവുമായി ഇവര്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.

വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഓരോരുത്തരായി പുറത്തുവരികയും ചെരുപ്പുകളും പേപ്പറുകളും വെച്ച് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. കൂട്ടംചേരാത്ത പ്രതിഷേധമായതിനാല്‍ പോലീസിന് ഇടപെടാനുമായില്ല. അധ്യാപകര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ ഈ പ്രതിഷേധത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

ഐ.ഐ.എം ബെംഗളൂരുവിന്റെ ക്യാമ്പസിനു പുറത്ത് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ചെരുപ്പുവെച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോള്‍. Photo courtesy: Twitter/ @_MissHandled_

രൂക്ഷവിമര്‍ശനത്തിനൊപ്പം ചിരിയുണര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്ററുകള്‍

And one from a German

