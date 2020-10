ന്യൂഡൽഹി: റിപ്പബ്ലിക് ടി.വി എം.ഡി. അർണബ് ഗോസ്വാമിയേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാനലിനേയും കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ച് മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ രാജ്ദീപ് സർദേശായി. അർണബ് നടത്തുന്നത് ഒരു ബനാന റിപ്പബ്ലിക് ചാനലാണെന്നും തഴംതാഴ്ന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തനമാണിതെന്നും സർദേശായി വിമർശിച്ചു. ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെ പ്രൈംടൈം ചർച്ചയിലായിരുന്നും സർദേശായിയുടെ വിമർശനം.

"അർണബ് ഗോസ്വാമി നിങ്ങൾ ഒരു ബനാന റിപ്പബ്ലിക് ചാനലാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്താണോ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതിനുള്ള മാധ്യമ വിചാരണ നടത്താനുള്ള ഒരു ചാനലാണ് നിങ്ങളുടേത്. നിങ്ങളുടെ അത്രയും തരംതാഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തെ കൊണ്ടുവരരുത്. മാധ്യമപ്രവർത്തനം എന്നാൽ ഇതല്ല. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു ഉപദേശം ഇതാണ്‌." സർദേശായി തത്സമയ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

"നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പേര് പറഞ്ഞ് അപമാനിക്കാം. ഇന്ന് ഞാനും അതേ മാർഗം തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു. കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തോളം റേറ്റിങ്ങിനായി നിങ്ങൾ ചാനലിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നു. ചാനലുകളിൽ ടെലിവിഷന്‍ റേറ്റിങ് പോയിന്റു‌ (ടി.ആർ.പി.) കളെക്കാൾ വലിയ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ടെലിവിഷൻ മര്യാദയാണെന്നും അർണബിനെ സർദേശായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി.

Well said @sardesairajdeep , whatever Arnab is doing for his Banana Republic is just for TRPs . Republic Tv journalists are just a bunch of jokers who should be in circus and not in a studio. #RepublicTv #ArnabGoswami pic.twitter.com/By9mVQQIwv