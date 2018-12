ലഖ്നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ബുലന്ദ്ശഹര്‍ സംഭവം തെറ്റായി കൈകാര്യം ചെയ്‌തെന്നാരോപിച്ച് 83 മുന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ സര്‍ക്കാരിനേയും യോഗിയേയും പ്രതിരോധിച്ച് ബിജെപി എംഎല്‍എ സഞ്ജയ് ശര്‍മ്മ രംഗത്ത്.

ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറുടേയും സുമിത്ത് എന്നയാളുടേയും മരണങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് നിങ്ങള്‍ കാണുന്നതെന്നും 21 പശുക്കളുടെ മരണങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ കാണുന്നില്ലെന്നുമാണ് അനുപ്ശഹര്‍ എംഎല്‍എയായ സഞ്ജയ് ശര്‍മ പറയുന്നത്. പശുക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ യഥാര്‍ത്ഥ കുറ്റവാളികള്‍ ആരെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ഗോമാതാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തയപ്പോഴാണ് ജനക്കൂട്ടം പ്രതിഷേധമുയര്‍ത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബുലന്ദ്ശഹര്‍ സംഭവം വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സന്തതിയാണെന്നും വര്‍ഗീയവിദ്വേഷം വളര്‍ത്തുന്നതിന്റെ ആചാര്യനായി മുഖ്യമന്ത്രി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും വിമര്‍ശിച്ച് 83 മുന്‍ സിവില്‍ സര്‍വീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സര്‍ക്കാരിന് തുറന്ന കത്തയച്ചിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ഇവരുടെ പ്രസ്താവന രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്നാണ് സഞ്ജയ് ശര്‍മ്മ പറയുന്നത്. രാജ്യത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്‌നേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞാന്‍ സംശയിക്കുന്നില്ല. സംസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകളും ശരിയായിരിക്കാം. എന്നാല്‍ ഒരു തുറന്ന കത്തെഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങള്‍ സംഭവം നടന്ന സ്ഥലം ഒന്ന് സന്ദര്‍ശിച്ച് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാനിടയായി കാരണങ്ങള്‍ തേടണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ആളുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ ആശങ്കകള്‍ ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുന്‍ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് ശിവശങ്കര്‍ മേനോന്‍, മുന്‍ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ശ്യാം സരണ്‍, മുന്‍ ഡല്‍ഹി ലെഫ്റ്റണന്റ് ഗവര്‍ണര്‍ നജീബ് ജങ് തുടങ്ങി 83 പേരാണ് യുപി സര്‍ക്കാരിനേയും യോഗി ആദിത്യനാഥിനേയും രൂക്ഷമായി വിര്‍ശിച്ച് തുറന്ന കത്തെഴുതിയത്.

ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ജനങ്ങള്‍ താമസിക്കുന്ന ഉത്തര്‍ പ്രദേശില്‍ ഭരണക്രമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങള്‍ കാറ്റില്‍പ്പറത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭരണഘടന ധാര്‍മ്മികതയും മാനുഷികതയുമെല്ലാം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തെമ്മാടിത്തരവും കളവുമാണ് ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ഇപ്പോള്‍ സാര്‍വത്രികമായിട്ടുള്ളത്. മതന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല, നീതി ബോധത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഭീഷണി നേരിടുകയാണെന്നും അവര്‍ തുറന്ന കത്തില്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

Content Highlioghts: Bulandshahr Violence, BJP MLA Sanjay Sharma,You Only See Death Of 2 People, Not 21 Cows