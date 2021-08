ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെതിരെ പരിഹാസവുമായി തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എംപി ഡെറിക് ഒബ്രിയാന്‍. വര്‍ഷകാല സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യ ആഴ്ചയില്‍ ഒരു ബില്ലും പാസായില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഡെറിക് ഒബ്രിയാന്‍ പിന്നീട് എട്ട് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ശരാശരി 10 മിനിറ്റിന് താഴെ സമയം എടുത്ത് 22 ബില്ലുകള്‍ മോദി-ഷാ സഖ്യം പാസാക്കിയെന്നും പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ മതിയായ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്താതെ വളരെ വേഗത്തില്‍ തന്നെ നിരവധി ബില്ലുകള്‍ പാസാക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃണമൂല്‍ എം.പി. രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. നിയമ നിര്‍മാണം നടത്തുകയാണോ അതോ 'പാപ്ഡി ചാട്ട്' (ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഒരു ജനപ്രിയ വിഭവം) ഉണ്ടാക്കുകകയാണോ എന്നാണ് വളരെ വേഗത്തില്‍ ബില്ലുകള്‍ പാസാക്കുന്നതിനേ പരിഹസിച്ച് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്.

പാര്‍ലമെന്റ് സമ്മേളനത്തില്‍ കേന്ദ്രം പാസാക്കിയെടുത്ത ബില്ലുകളും പാസാക്കാന്‍ വേണ്ടിയെടുത്ത സമയവും ചേര്‍ത്തുകൊണ്ടുള്ള ചാര്‍ട്ട് പങ്കുവെച്ച് കൊണ്ടായിരുന്നു ഡെറിക് ഒബ്രിയേന്റെ ട്വീറ്റ്. ഇന്നത്തെ ട്വീറ്റിന് ഒപ്പവും കേന്ദ്രം ബില്ലുകള്‍ പാസാക്കാന്‍ എടുത്ത സമയം വ്യക്തമാക്കുന്ന ചാര്‍ട്ട് അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാല്‍, ഡെറിക് ഒബ്രിയാന്റെ പരാമര്‍ശത്തിന് മറുപടിയുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി മുഖ്താര്‍ അബ്ബാസ് നഖ്വി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പാര്‍ലമെന്റിനെ ഒരു മത്സ്യച്ചന്തയാക്കി മാറ്റരുതെന്ന് മുഖ്താര്‍ അബ്ബാസ് നഖ്വി പറഞ്ഞിരുന്നു. പാര്‍ലമെന്റിനെ തകര്‍ക്കാന്‍ വേണ്ടി ഇത്തരത്തില്‍ ഗൂഢാലോചനയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരെ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും നിങ്ങള്‍ പാര്‍ലമെന്റിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെയാണ് കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ആരോപിച്ചിരുന്നു.

#MASTERSTROKE#Parliament Update Aug 5



No Bills passed in first week of #MonsoonSession



Then Modi-Shah bulldozed 22 Bills in 8 days at an average time of UNDER 10 MINUTES per Bill (New chart👇)



Modi Ji, challenge these new numbers👇as I enjoy another plate of PAPRI CHAAT! pic.twitter.com/qctDnD3DyC