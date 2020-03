ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോണ്‍സൻ എത്രയും വേഗം സുഖംപ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന സന്ദേശവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോണ്‍സന് സന്ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

'പ്രിയപ്പെട്ട ബോറിസ് ജോണ്‍സൻ, നിങ്ങള്‍ ഒരു പോരാളിയാണ്. ഈ വെല്ലുവിളിയും നിങ്ങള്‍ അതിജീവിക്കും. നിങ്ങളുടെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നു. ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു യുകെയെ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നല്‍കുന്നു.'- മോദി കുറിച്ചു.

കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് ശേഷം താന്‍ ഐസൊലേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ ബോറിസ് ജോണ്‍സണ്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ്ങിലൂടെ കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം സന്ദേശത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Dear PM @BorisJohnson,



You’re a fighter and you will overcome this challenge as well.



Prayers for your good health and best wishes in ensuring a healthy UK. https://t.co/u8VSRqsZeC