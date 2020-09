ലഖ്‌നൗ: കളിപ്പാട്ട നിര്‍മാണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ 'ടോയ് സിറ്റി' സ്ഥാപിക്കാനൊരുങ്ങി യോഗി ആദിത്യനാഥ് സര്‍ക്കാര്‍. രാജ്യത്തെ കളിപ്പാട്ട വ്യവസായത്തിന് ശക്തി പകരണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 'മന്‍ കി ബാത്ത്' പരിപാടിയിലൂടെ ആഹ്വാനം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണിത്. യമുന എക്‌സ്പ്രസ് വേയ്ക്ക് സമീപമാണ് കളിപ്പാട്ട നഗരം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

കളിപ്പാട്ട ഫാക്ടറികള്‍ തുടങ്ങാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ 70-ഓളം സംരംഭകര്‍ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ചെറുകിട - ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ടോയ് സിറ്റിയുടെ കരട് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാന്‍ തുടങ്ങിയെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. സംരംഭകര്‍ക്ക് സബ്‌സിഡി നല്‍കാനും അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കള്‍ ലഭ്യമാക്കാനുമാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ നീക്കം.

ആഗോള കളിപ്പാട്ട വിപണിയില്‍ 0.5 ശതമാനം പങ്കാളിത്തം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത്. ആഭ്യന്തര വിപണിയില്‍ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ 12 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നവ. അവശേഷിക്കുന്നവ ചൈന അടക്കമുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നവയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കളിപ്പാട്ട നിര്‍മാണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള ആദ്യ നീക്കവുമായി യു.പി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

യു.പിയിലെ ഝാന്‍സിയില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങള്‍ക്ക് 'ഒരു ജില്ല; ഒരു ഉത്പന്നം' പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പ്രോത്സാഹനം നല്‍കുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മണ്ഡലമായ വാരാണസി തടികൊണ്ട് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങള്‍ക്ക് പ്രശസ്തമാണ്. അവിടുത്തെ 3000-ത്തോളം കരകൗശല വിദഗ്ധര്‍ തടികൊണ്ടുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ നിര്‍മാണത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങള്‍ അമേരിക്ക, റഷ്യ, ജര്‍മനി, സ്‌പെയിന്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രോത്സാഹനം ലഭിച്ചാല്‍ തങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വാരാണസിയിലെ കരകൗശല വിദഗ്ധരെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

Content Highlights: Yogi government plans to set up toy city in UP