ചണ്ഡിഗഡ്:ഹാഥ്‌റസില്‍ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ ദളിത് പെണ്‍കുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തെ ദാരുണസംഭവമെന്ന് വിളിക്കാനുളള മര്യാദപോലും ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് കാണിച്ചില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരായി പഞ്ചാബില്‍ നടക്കുന്ന ഖേതി ബച്ചാവോ യാത്രയുടെ ഭാഗമായുളള റാലിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരിന്നു അദ്ദേഹം.

ഹാഥ്‌റസ് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മുഴുവന്‍ കുടുംബത്തേയും ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ഭരണകൂടം ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി ഈ സംഭവത്തില്‍ ഒരു വാക്കുപോലും ഉരിയാടാന്‍ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസയമം ഹാഥ്‌റസ് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പുലര്‍ച്ചെ തന്നെ സംസ്‌കരിച്ചത് വലിയതോതിലുളള പ്രതിഷേധങ്ങളും അക്രമങ്ങളും ഒഴിവാക്കാനാണെന്നും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായ തകര്‍ക്കുന്നതിനായുളള ബോധപൂര്‍വമായ പ്രചാരണം നടക്കുന്നതായും യു.പി.സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു.

Content Highlights: Yogi Adityanath should have had the decency to call the incident in Hathras a tragedy says Rahul Gandhi