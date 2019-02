കൊല്‍ക്കത്ത: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനായി എത്തുന്ന ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ ഹെലികോപ്ടറിനുള്ള അനുമതി പശ്ചിമബംഗാള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിഷേധിച്ചു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് മാല്‍ഡയ്ക്ക് സമീപം ബലൂര്‍ഘട്ടില്‍ നടന്ന റാലിക്ക് എത്താനായിരുന്നു യോഗി യുടെ പദ്ധതി. എന്നാല്‍ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ ഇറങ്ങാന്‍ അനുമതി നല്‍കാനാവില്ലെന്ന് ബംഗാള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് രോഷാകുലരായ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വസതിയില്‍ പ്രതിഷേധവുമായെത്തി.

മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ ഹെലികോപ്ടറിനുള്ള അനുമതിക്കായി അപേക്ഷ നല്‍കിയിരുന്നുവെന്ന് ബി.ജെ.പി വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ ഞായറാഴ്ച വരെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല.

യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ പ്രചരണറാലിയ്ക്കും മമതാസര്‍ക്കാര്‍ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ അനുമതി നിഷേധിച്ചെന്ന് യുപി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. യോഗിയുടെ ജനസമ്മതി അംഗീകരിക്കാനുള്ള വിമുഖത കാരണമാണ് റാലിക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചതെന്ന് യോഗിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവായ മൃണാള്‍ ബാനര്‍ജി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് യോഗി ടെലിഫോണിലൂടെ റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു.

നിര്‍മാണ പ്രവൃത്തികള്‍ നടക്കുന്നതിനാലാണ് വിവിഐപി ഹെലികോപ്ടറുകള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കാത്തതെന്നാണ് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ വാദം. നേരത്തെ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷായുടെ ഹെലികോപ്ടറിനും സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു.

ബംഗാളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ബിജെപി. വരുന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 22 സീറ്റുകളാണ് ബിജെപിയുടെ ലഭ്യം. നിലവില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപിക്ക് രണ്ട് സീറ്റുകളാണുള്ളത്.

Yogi Adityanath’s Chopper Not Allowed to Land in Bengal, Mamata Banerjee