ലഖ്‌നൗ: വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നില്‍ക്കണ്ട് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് വമ്പന്‍ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍. കര്‍ഷകര്‍ക്കെതിരേയുള്ള കേസുകള്‍ പിന്‍വലിക്കുമെന്നും വൈദ്യുതി ബില്‍ കുടിശ്ശികയില്‍ പലിശയിളവിനായി ഒറ്റത്തവണത്തീര്‍പ്പാക്കല്‍ പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

വൈക്കോല്‍ കത്തിച്ചതിനു കര്‍ഷകര്‍ക്കെതിരെയെടുത്ത കേസുകള്‍ പിന്‍വലിക്കുമെന്നും അവരില്‍നിന്ന് പിഴയീടാക്കിയത് തിരികെ നല്‍കുമെന്നും കര്‍ഷകനേതാക്കളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയില്‍ തീരുമാനമായതായി സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

വൈദ്യുതി ബില്ലില്‍ കുടിശ്ശികയുള്ളതിന്റെ പേരിൽ കര്‍ഷകരുടെ വൈദ്യതി മുടങ്ങുന്നില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ഉറപ്പുവരുത്തും. കരിമ്പിന്റെ വില വര്‍ധിപ്പിക്കും. ഓഹരിഉടമകളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയശേഷം ഇക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമെടുക്കും. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറന്‍ മേഖലയിലുള്ള പഞ്ചസാര മില്ലുകള്‍ ഒക്ടോബര്‍ 20 മുതലും കിഴക്കന്‍ മേഖലയിലുള്ള മില്ലുകള്‍ ഒക്ടോബര്‍ 25 മുതലും പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങുമെന്നും യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു.

1.42 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ 2010 മുതലുള്ള കരിമ്പിന്റെ കുടിശ്ശിക സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുമെന്നും അടുത്ത വിളവെടുപ്പ് സീസണു മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാ കുടിശ്ശികയും വീട്ടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കര്‍ഷകരില്‍നിന്ന് 56 ലക്ഷം മില്ല്യൺ ടണ്ണിന്റെ ഗോതമ്പ് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ നേരിട്ട് സംഭരിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് മഹാമാരിക്കിടയിലും കുറഞ്ഞ താങ്ങുവില അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഗോതമ്പ് വാങ്ങിയത്.

പാടങ്ങളിലെ കൊയ്ത്തിനുശേഷം വൈക്കോലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നതില്‍നിന്ന് കര്‍ഷകരെ പിന്തിരിപ്പിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനോടും ഹരിയാണ, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാന്‍, പടിഞ്ഞാറന്‍ യു.പി. എന്നിവടങ്ങളിലെ സര്‍ക്കാരുകളോടും നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇവിടങ്ങളില്‍ വൈക്കോല്‍ അവശിഷ്ടം കത്തിക്കുന്നത് ഒക്ടോബര്‍-നവംബര്‍ മാസങ്ങളില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ അതിരൂക്ഷമായ വായു മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

പുതിയ കാര്‍ഷികനിയമങ്ങളുടെ പേരില്‍ കര്‍ഷകര്‍ നടത്തിവരുന്ന സമരങ്ങളില്‍ അവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കേസുകള്‍ പിന്‍വലിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലൂടെ കഴിയുമെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ കരുതുന്നത്.

മൂന്ന് കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളുടെ പേരില്‍ മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കര്‍ഷകര്‍ക്കൊപ്പം പടിഞ്ഞാറന്‍ യു.പി.യിലെ കര്‍ഷകരും ബി.ജെ.പി.യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരേ സമരം നടത്തിവരികയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്തു നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബി.ജെ.പി.ക്കെതിരേ പിന്തുണ തേടുമെന്ന് സംയുക്ത കിസാന്‍ മോര്‍ച്ച നേതാക്കള്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

