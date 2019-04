ലഖ്‌നൗ: സൈന്യത്തെ മോദി സേന എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. ഗാസിയാബാദില്‍ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെയാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍ ഭീകരര്‍ക്ക് ബിരിയാണി നല്‍കി സല്‍ക്കരിക്കുമ്പോള്‍ മോദിജിയുടെ സേന അവര്‍ക്ക് ബോംബുകളും വെടിയുണ്ടകളുമാണ്‌ നല്‍കുന്നതെന്നും യോഗി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇത് വന്‍പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

തികച്ചും ലജ്ജാപരമായ പ്രസ്താവനയാണിതെന്ന് പശ്ചിമബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാബാനര്‍ജി പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രസ്താവന ഇന്ത്യന്‍സേനയ്ക്ക് അപമാനവും മാനഹാനിയും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് മമത കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. 'ഇന്ത്യയുടെ സൈന്യം രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമാണ്, ഓരോരുത്തരുടേയും അവകാശമാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ വിലപ്പെട്ട സ്വത്താണ്. യോഗിയുടെ പ്രസ്താവനയ്‌ക്കെതിരെ രാജ്യം ഒന്നടങ്കം പ്രതിഷേധിക്കണം'. മമത പറഞ്ഞു.

എഐസിസി മാധ്യമ വിഭാഗം കണ്‍വീനര്‍ പ്രിയങ്ക ചതുര്‍വേദിയും യോഗിയുടെ പ്രസ്താവന സൈന്യത്തിന് അപമാനമാണെന്ന് ട്വിറ്ററിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു. യോഗിയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ വീഡിയോ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എഎന്‍ഐയുടെ ട്വീറ്റ് പ്രിയങ്ക റീട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

Ab Indian Army ka naamkaran karke Modi ki Sena rakh diya CM Adityanath ne. This is an insult to our armed forces. They are India’s Armed Forces not the private army of Prachaar Mantri. Adityanath must apologise. https://t.co/IDF8U6DSjR