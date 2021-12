ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകയില്‍ മതപരിവര്‍ത്തന ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങള്‍ തുടരുന്നതിനിടെ മറ്റൊരു ക്രിസ്ത്യന്‍ പള്ളിക്ക് നേരെയും ആക്രമണം.

ദക്ഷിണ കര്‍ണാടകത്തിലെ ചിക്കബല്ലാപുരയിലെ സെന്റ് ജോസഫ് പള്ളിയാണ്‌ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

160 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള പള്ളിയിലെ സെന്റ് ആന്റണിയുടെ രൂപം ഭാഗികമായി തകര്‍ക്കപ്പെട്ടു. പുലര്‍ച്ചെ 5.35 ഓടെയാണ് പള്ളി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതുന്നതായി പള്ളി വികാരി ഫാദര്‍ ജോസഫ് ആന്റണി എന്‍.ഡി.ടിവിയോട്‌ പറഞ്ഞു. ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവം ഈ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ഫാദര്‍ ജോസഫ് ആന്റണി പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ കര്‍ണാടകയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പള്ളികള്‍ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. നിര്‍ബന്ധിത മതപരിവര്‍ത്തനം തടയുന്നതിനുള്ള ബില്‍ സംസ്ഥാന നിയമസഭ ചര്‍ച്ചചെയ്യുകയാണ്‌.

സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായുള്ള നിര്‍ബന്ധിത മതപരിവര്‍ത്തനം തടയുന്നതിനാണ് ബില്ലെന്നാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലപാട്. എന്നാല്‍ ബില്‍ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതാണെന്നും ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങള്‍ക്ക് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്നുമാണ് ബില്ലിനെ എതിര്‍ക്കുന്നവരുടെ പക്ഷം.

Content Highlights: Yet Another Church Vandalised In Karnataka Amid Anti-Conversion Bill Row