പനാജി: കര്‍ണാടകയിലെ പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ തള്ളി ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ജെപി നഡ്ഡ. കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബിഎസ് യെദ്യൂരപ്പയെ പദവിയില്‍ നിന്നു മാറ്റിയേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്കിടെയാണ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ പ്രതിസന്ധികളൊന്നുമില്ലെന്ന നഡ്ഡയുടെ പ്രതികരണം.

മുഖ്യന്ത്രി എന്ന നിലയില്‍ കര്‍ണാടകയില്‍ യെദ്യൂരപ്പ നല്ല പ്രവര്‍ത്തനമാണ് നടത്തുന്നത്. യെദ്യൂരപ്പ അദ്ദേഹത്തിന്റെതായ രീതിയില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നഡ്ഡ വ്യക്തമാക്കി. കര്‍ണാടക ബിജെപിയില്‍ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെന്നത് മാധ്യമങ്ങളുടെ തോന്നലാണെന്നും ഞങ്ങള്‍ക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. രണ്ട് ദിവസത്തെ ഗോവ സന്ദര്‍ശനം പൂര്‍ത്തിയാക്കി മടങ്ങവെ പനാജിയില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തു തുടരുന്ന കാര്യത്തില്‍ ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ നിര്‍ദേശം പ്രകാരം ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന യെദ്യൂരപ്പയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് പാര്‍ട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ യെദ്യൂരപ്പയെ പിന്തുണച്ച് പ്രസ്താവന നടത്തിയത്.

ഈയാഴ്ച താന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞേക്കുമെന്ന് യെദ്യൂരപ്പ നേരത്തെ സൂചന നല്‍കിയിരുന്നു. ജൂലൈ 26-ന് ഭരണത്തില്‍ രണ്ടുവര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാക്കുകയാണ് യെദ്യൂരപ്പ സര്‍ക്കാര്‍. ഇതിന്റെ ആഘോഷങ്ങള്‍ തിങ്കളാഴ്ചയുണ്ടാകും. അതിന് ശേഷം പാര്‍ട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി നഡ്ഡ പറയുന്നത് എന്താണെങ്കിലും താന്‍ അനുസരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, പാര്‍ട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ നഡ്ഡ എന്നിവരില്‍ തനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

യെദ്യൂരപ്പ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റിയാല്‍ ബിജെപി വലിയ പ്രത്യാക്ഷാതം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് നേരത്തെ ലിംഗായത്ത് വിഭാഗങ്ങള്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു.

