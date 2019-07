ബെംഗളുരു: കര്‍ണാടകയില്‍ പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതിനിടെ ബി.ജെ.പി നേതാവ് ബി.എസ് യെദ്യൂരപ്പ ഡല്‍ഹിയിലെത്തി അമിത് ഷായെ കണ്ടേക്കും. അവകാശവാദവുമായി ഗവര്‍ണറെ കാണുന്നതിന് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തില്‍ നിന്ന് അനുമതി ലഭിക്കാന്‍ വൈകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്.

സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണത്തില്‍ ആശയക്കുഴമില്ലെന്നും കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ അനുമതിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും കര്‍ണാടകയുടെ ചുമതലയുള്ള ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി വി മുരളീധര റാവു മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. പാര്‍ലമെന്ററി പാര്‍ട്ടി യോഗത്തിന് ശേഷം ഗവര്‍ണറെ കാണുമെന്നാണ് ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന ഘടകം നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നത്.

ഇന്നലെ നടന്ന വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പില്‍ 99 പേര്‍ മാത്രമാണ് എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമിക്കൊപ്പം നിന്നത്. 224 അംഗ നിയമസഭയില്‍ 20 പേര്‍ ഇന്നലെ ഹാജരായില്ല. ഇതില്‍ 16 എം.എല്‍.എ മാര്‍ സ്പീക്കര്‍ക്ക് രാജി സമര്‍പ്പിച്ചവരാണ്. നാലുപേര്‍ മറ്റു പല കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞ് വിട്ടുനിന്നു. നിലവില്‍ 105 പേര്‍ ബി.ജെ.പിക്കൊപ്പമുണ്ട്.

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ബി.ജെ.പിക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടെങ്കിലും സ്പീക്കര്‍ കൈക്കൊള്ളുന്ന നടപടികള്‍ നിര്‍ണായകമായിരിക്കും. നിലവില്‍ ഒരു സ്വതന്ത്രനടക്കം മൂന്നു പേരെ അയോഗ്യരാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പില്‍ പരാജയപ്പെട്ട ശേഷം ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് രാജി നല്‍കിയ എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമിയോട് കാവല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

