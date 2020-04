ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരിയെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി സിപിഎം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി. മോദിയുടെ ഭരണരീതിയില്‍ ജനാധിപത്യ ഉത്തരവാദിത്തം നഷ്ടമായി എന്നും യെച്ചൂരി ആരോപിച്ചു.

രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ ഭരണ നിര്‍വാഹകര്‍ നിര്‍വിചാരമായ പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ കഴിവില്ലായ്മ തെളിയിക്കുകയാണ്. കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിടുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളണമെന്നും യെച്ചൂരി പ്രധാനമന്ത്രിക്കയച്ച കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

'40 ദിവസത്തെ രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ അവസാന ആഴ്ചയിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ്. വെറും നാല് മണിക്കൂര്‍ മാത്രം നല്‍കിക്കൊണ്ടാണ് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പെട്ടെന്നുള്ള അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ നേരിടാന്‍ ജനങ്ങളും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളും തയ്യാറാകാതെ പോയി.

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് അവരുടെ ഉപജീവനമാര്‍ഗങ്ങളും പാര്‍പ്പിടങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവര്‍ക്ക് വീടുകളിലേക്ക് പോകാനും പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയായതോടെ അവര്‍ പലയിടങ്ങളിലും സംഘടിച്ചു. ശാരീരികവും സാമൂഹികവുമായ അകലം ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലയളവില്‍ പാലിക്കണമെന്ന പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നിരാകരിക്കപ്പെട്ടു' യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു.

ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കാനും മാധ്യമങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനും പ്രധാനമന്ത്രി തയ്യറാകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലേയും നേതാക്കള്‍ പതിവായി പത്രസമ്മേളനം നടത്തുകയും ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു. സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തംകാണിച്ച്‌ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ആത്മിവിശ്വാസവും നല്‍കാനുള്ള ഒരേയൊരു മാര്‍ഗമാണിതെന്നും യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ദിവസേന പത്രസമ്മേളനം നടത്തുകയും ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഈ വെല്ലുവിളിയെ നേരിടാന്‍ ആവശ്യമായ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും സിപിഎം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിങ്ങളുടെ (പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ) ജനാധിപത്യ ഉത്തരവാദിത്തം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നുവെന്നും യെച്ചൂരി കത്തില്‍ ആരോപിച്ചു.

