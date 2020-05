ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്രത്തില്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ഭരിച്ച കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷം നിരാശയുടേതും വിനാശകരമായ നേതൃത്വത്തിന്റേയും കാലമായിരുന്നെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്. രണ്ടാം മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാര്‍ഷികം ബിജെപി നേതൃത്വം ആഘോഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ വിമര്‍ശനം.

മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ ആറ് വര്‍ഷങ്ങള്‍ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് വര്‍ഗീയത സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് സാഹോദര്യത്തിന്റേയും അനുകമ്പയുടേയും കണ്ണികള്‍ തകര്‍ക്കുന്ന കാലമായിരുന്നുവെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കെസി വേണുഗോപാല്‍ വിമര്‍ശിച്ചു. കോവിഡ് കാലത്തും കോണ്‍ഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പുകള്‍ നടത്തുന്നുവെന്ന ബിജെപി ആരോപണത്തോടും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

കോവിഡ് കാലത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം കുത്തിക്കയറ്റിയിട്ടില്ല, പകരം നല്ല നിര്‍ദേശങ്ങളാണ് നല്‍കിയത്. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പ്രതിപക്ഷനിര എന്ന രീതിയില്‍ അത് ഞങ്ങളുടെ കടമയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി സര്‍ക്കാരിന്റെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് ചെയ്തത്. കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളെ യഥാക്രമം കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ സര്‍ക്കാരിന് സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആറ് വര്‍ഷങ്ങള്‍ മോദിസര്‍ക്കാരിന് ജനങ്ങളുമായുള്ള യുദ്ധമായിരുന്നുവെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് രണ്‍ദീപ് സുര്‍ജേവാല ആരോപിച്ചത്. ജനങ്ങളുടെ മുറിവുകള്‍ ഉണക്കുന്നതിന് പകരം കൂടുതല്‍ മുറിവുകള്‍ നല്‍കുകയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്തത്, ധനികരുടെ പണപ്പെട്ടി നിറച്ചുകൊണ്ട് അവര്‍ പാവങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ വേദന നല്‍കിയെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. വിവിധ വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ഉടന്‍ തന്നെ വിര്‍ച്വല്‍ പാര്‍ലമെന്റ് വിളിച്ചുചേര്‍ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മെയ് 30-നാണ് രണ്ടാം മോദിസര്‍ക്കാര്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് കേന്ദ്രത്തില്‍ അധികാരത്തിലേറിയത്.

