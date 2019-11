മുംബൈ: കാലങ്ങളായി തുടരുന്ന അനൗണ്‍സ്‌മെന്റുകളോ റെയില്‍വെ ചുമത്തുന്ന പിഴയോ ട്രാക്ക് മുറിച്ചു കടക്കല്‍ സ്ഥിരം പരിപാടിയാക്കിയ ട്രെയിന്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് നിസാരം. എന്നാല്‍ യാത്രക്കാരുടെ ജീവന്‍ ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വെയ്ക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഇക്കാരണം കൊണ്ടാണ്‌ മേല്‍പ്പാലം കടക്കാന്‍ മടിയുള്ള യാത്രക്കാരെ ബോധവത്കരിക്കാനായി റെയില്‍വെ സുരക്ഷാസേന വ്യത്യസ്തമായ രീതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

റെയില്‍വെ സുരക്ഷാസേനയിലെ ഒരുദ്യോഗസ്ഥന്‍ യമരാജന്റെ വേഷം ധരിച്ചെത്തിയാണ് യാത്രക്കാരെ 'ഞെട്ടിച്ചത്'. ട്രാക്ക് മുറിച്ചു കടക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അപകടത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസിലാക്കുന്നതിനൊപ്പം 'യമരാജന്‍' പാളം മുറിച്ച് കടക്കാനൊരുങ്ങിയവരെ ചുമന്ന് പ്ലാറ്റ് ഫോമിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. നിമിഷങ്ങളുടെ സമയലാഭത്തിനായി ജീവനപകടത്തിലാക്കുന്ന ജനങ്ങളെ ഉദ്‌ബോധിപ്പിക്കാന്‍ ഇതാണ് മികച്ച മാര്‍ഗമെന്ന് റെയില്‍വെ സുരക്ഷാസേന പറയുന്നു.

തിളക്കമുള്ള കറുത്ത വസ്ത്രവും തലയില്‍ കിരീടവും ധരിച്ച 'യമരാജ'നെ റെയില്‍വെ സ്റ്റേഷനില്‍ കണ്ട് യാത്രക്കാര്‍ തെല്ലൊന്നമ്പരന്നെങ്കിലും കാര്യമറിഞ്ഞതോടെ എല്ലാവരും സഹകരിച്ചു. 'റെയില്‍പ്പാളം മുറിച്ചു കടക്കുന്നവരെ ഞാന്‍ കൊണ്ടു പോകു'മെന്ന് യമരാജന്‍ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വെസ്റ്റേണ്‍ റെയില്‍വെ ബോധവത്കരണത്തിന്റെ വീഡിയോ ട്വിറ്ററിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്തു.

अगर पटरी पार करोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा -said Yamraj during the awareness drive against Trespassing by RPF/WR in slum areas adjoining Railway tracks for saving precious lives&injuries to the people who trespass. पटरी पार करना खतरनाक ही नहीं अपितु कानूनन जुर्म भी है। pic.twitter.com/SdHytaaVn4