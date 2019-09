ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന് കാരണം നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ തെറ്റായ പരിഷ്‌കാരങ്ങളെന്ന് മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ മന്‍മോഹന്‍ സിങ്. ആറുവര്‍ഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മന്ദഗതിയിലായതായി സര്‍ക്കാര്‍ കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് വിമര്‍ശനവുമായി മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനുമായ മൻമോഹൻ സിങ് രംഗത്തുവന്നത്.

രാജ്യത്തെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം (ജിഡിപി) നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിന്റെ (2019-20) ആദ്യ പാദത്തില്‍ അഞ്ച് ശതമാനമാണ്. കഴിഞ്ഞ പാദത്തില്‍ 5.8 ശതമാനമാനവും 2018 ജൂണ്‍ 30ന് അവസാനിച്ച പാദത്തില്‍ എട്ട് ശതമാനവുമായിരുന്നു സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച.

വേഗത്തില്‍ വളരാന്‍ സാധ്യതയുള്ള സമ്പദ്ഘടനയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടേത്. ജി.എസ്.ടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍നിന്ന് രാജ്യത്തിന് ഇനിയും കരകയറാനായിട്ടില്ല. അതിനിടെ അടിക്കടി സാമ്പത്തിക പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നും മന്‍മോഹന്‍ സിങ് പറയുന്നു.

ഈ പാതയിലൂടെ തുടരാന്‍ ഇന്ത്യക്ക് കഴിയില്ല. മനുഷ്യനിര്‍മ്മിതമായ ഈ പ്രതിസന്ധിയില്‍ നിന്ന് നമ്മുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ രക്ഷിക്കാന്‍ പ്രതികാര രാഷ്ട്രീയം മാറ്റിവെക്കാനും വിവേകപരമായ ചിന്തകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും സര്‍ക്കാരിനോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നതായി മന്‍മോഹന്‍ സിംഗ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ പാദത്തിലെ ജിഡിപി വളര്‍ച്ചാ നിരക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ്. ഇത് ദീര്‍ഘകാല മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കാനിടയാക്കിയേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം വിഡിയോ സന്ദേശത്തില്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

തുടര്‍ച്ചയായ അഞ്ചാം പാദത്തിലും പിന്നോട്ടുപോയ സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച 2013 മാര്‍ച്ചിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥയിലാണെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. 4.3 ശതമാനമായിരുന്നു 2013 മാര്‍ച്ചിലെ വളര്‍ച്ചാനിരക്ക്. ബിസ്‌ക്കറ്റുകള്‍ മുതല്‍ കാറുകൾ വരെയുള്ളവയുടെ വില്‍പ്പനയിലുണ്ടായ മാന്ദ്യവും എല്ലാ മേഖലകളിലും തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്നതും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയെ ബാധിച്ചുവെന്ന് വിശകലന വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.

നിക്ഷേപം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വളര്‍ച്ച പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഏതാനും ശ്രമങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ചു പോന്നിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് മുന്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഗവര്‍ണര്‍ കൂടിയായ മന്‍മോഹന്‍ സിങ് വിമര്‍ശമവുമായി രംഗത്ത് വന്നതെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

നാല് മേഖലകളിലെ വിദേശ നിക്ഷേപ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ലഘൂകരിക്കുക, ബജറ്റില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ വിദേശ നിക്ഷേപത്തിലെ ഉയര്‍ന്ന നികുതി മാറ്റുക എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി നടപടികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിഷ്‌കരണങ്ങളും കേന്ദ്ര ധനകാര്യ വകുപ്പുമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights: Wrong Reforms Implemented by Modi government has resulted in the economic slowdown, Says manmohan Singh