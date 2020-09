ന്യൂഡല്‍ഹി: മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ അണക്കെട്ടിലെ സുരക്ഷ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് രൂപീകരിച്ച മേല്‍നോട്ട സമിതിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ റിട്ട് ഹര്‍ജി. ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് നല്‍കിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില്‍ നിന്ന് മേല്‍നോട്ട സമിതി ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ച് ആണ് ഹര്‍ജി. അണക്കെട്ടിന്റെ റൂള്‍ കെര്‍വ്, ഗേറ്റ് ഓപ്പറേഷന്‍ ഷെഡ്യൂള്‍, ഇന്‍സ്ട്രുമെന്റേഷന്‍ സ്‌കീം എന്നിവ തയ്യാറാക്കാന്‍ കേന്ദ്ര ജലകമ്മിഷനോട് നിര്‍ദേശിക്കണം എന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കോതമംഗലം സ്വദേശി ഡോക്ടര്‍ ജോ ജോസഫും കോതമംഗലം ബ്‌ളോക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ഷീല കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി, ജെസ്സി മോള്‍ ജോസ് എന്നിവരുമാണ് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ റിട്ട് ഹര്‍ജി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. 2014 ലെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അണക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റൂള്‍ കെര്‍വ്, ഗേറ്റ് ഓപ്പറേഷന്‍ ഷെഡ്യൂള്‍, ഇന്‍സ്ട്രമെന്റേഷന്‍ സ്‌കീം എന്നിവ തയ്യാറാക്കുകയും അത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് മേല്‍നോട്ട സമിതി ആണ്. എന്നാല്‍ സമിതി ഈ ഉത്തരവാദിത്തത്തില്‍ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നില്‍ക്കുകയാണ് എന്ന് ഹര്‍ജിയില്‍ ആരോപിക്കുന്നു. നിലവില്‍ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപസമിതികള്‍ പിരിച്ച് വിടുകയും ഇനി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ ഉപസമിതികള്‍ക്ക് കൈമാറരുത് എന്ന് നിര്‍ദേശിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

2014-നും 2020-നും ഇടയില്‍ ചേര്‍ന്ന മേല്‍നോട്ട സമിതിയുടെ 13 യോഗങ്ങളിലും ഈ വിഷയം ചര്‍ച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഹര്‍ജിക്കാര്‍ ആരോപിക്കുന്നു. കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ സമിതി യോഗം ചേരണം എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പോള്‍ ആ യോഗങ്ങള്‍ പോലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഹര്‍ജിയിലെ മറ്റൊരു ആരോപണം. അണക്കെട്ടിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന്‍ കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ നേരിട്ട് പരിശോധന നടത്താന്‍ മേല്‍നോട്ട സമിതിയോട് നിര്‍‌ദേശിക്കണം എന്ന് ഹര്‍ജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇത് വരെ അണക്കെട്ടില്‍ നടത്തിയിട്ടുള്ള അറ്റകുറ്റ പണികളുടെ വിശദശാംശങ്ങള്‍ കൈമാറാന്‍ മേല്‍നോട്ട സമിതിയോട് നിര്‌ദേശിക്കണം എന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര ജലക്കമ്മീഷന്‍ റൂള്‍ കെര്‍വ്, ഗേറ്റ് ഓപ്പറേഷന്‍ ഷെഡ്യൂള്‍, ഇന്‍സ്ട്രുമെന്റേഷന്‍ സ്‌കീം എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ചെലവ് തമിഴ് നാട്ടില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കണം എന്നതാണ് ഹര്‍ജിയിലെ മറ്റൊരു ആവശ്യം. മേല്‍നോട്ട സമിതിക്ക് എതിരായ ഹര്‍ജി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ബുധനാഴ്ച പരിഗണിക്കും. ഹര്‍ജിക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടി സീനിയര്‍ അഭിഭാഷകന്‍ ഡോ. എസ് ഗോപകുമാരന്‍ നായര്‍ ഹാജരാകും.

2014-ലെ ഉത്തരവിലൂടെയാണ് മുല്ലപെരിയാര്‍ മേല്‍നോട്ട സമിതിക്ക് ഭരണഘടന ബെഞ്ച് രൂപം നല്‍കിയത്. അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് 142 അടി വരെ ഉയര്‍ത്താം എന്ന് 2014 ല്‍ ഭരണഘടന ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ മുല്ലപെരിയാര്‍ അണകെട്ടിന്റെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച കേരളത്തിന്റെ ആശങ്ക നീക്കാനായി മൂന്നംഗ മേല്‍നോട്ട സമിതിക്ക് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് രൂപം നല്‍കിയിരുന്നു. കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍മാന്റെ പ്രതിനിധി ചെയര്‍മാന്‍ ആയ മേല്‍നോട്ട സമിതിയില്‍ കേരളത്തിന്റെയും തമിഴ് നാടിന്റെയും ഓരോ പ്രതിനിധികള്‍ അംഗങ്ങളായിരിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

