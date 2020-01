കൊല്‍ക്കത്ത: ദമ്പതികളെയും പോലീസുകാരനെയും ഇടിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട യുവാവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൊല്‍ക്കത്ത സ്വദേശി ധനേഷ്വര്‍ ജാ യൊണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്.

ജൂലൈ ഒന്നിന് ക്വസ്റ്റ് മാളിനു സമീപം ദമ്പതികളെ ഇടിച്ച് ധനേഷ്വര്‍ കടന്നുകളയാന്‍ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ട്രാഫിക് പോലീസുകാരൻ ബൈക്ക് നിര്‍ത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പോലീസുകാരനെയും ഇടിച്ചിട്ട് റോഡിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുപോയി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

അപകടത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ട്രാഫിക് പോലീസുകാരനെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇയാളുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

സ്ഥലത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചതിലൂടെ വെള്ളയും ഓറഞ്ചും നിറത്തിലുള്ള കെടിഎം ബൈക്കിലാണ് ധന്വേഷ്വര്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി. അതേസമയം, യുവാവിന്റെ കൈയ്യിലെ ടാറ്റവും വാച്ചുമാണ് അന്വേഷണത്തിന് നിര്‍ണായകമായതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

ഹെല്‍മെറ്റ് ഇല്ലാതെ അപകടകരമായ രീതിയില്‍ വാഹനം ഓടിച്ചതിനാണ് യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

