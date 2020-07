ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജസ്ഥാനിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തതിന് പിന്നാലെ പാര്‍ട്ടിയെ ഓര്‍ത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കപില്‍ സിബല്‍. പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉടന്‍ പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട അദ്ദേഹം നേതൃത്വം എപ്പോള്‍ ഉണരുമെന്ന ചോദ്യവും ഉന്നയിച്ചു. കുതിരകള്‍ ലായത്തില്‍നിന്ന് പുറത്തുചാടിയതിന് ശേഷമേ നാം ഉണരുകയുള്ളോ എന്നു സിബല്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ ചോദിച്ചു.

Worried for our party



Will we wake up only after the horses have bolted from our stables ?