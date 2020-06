ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി ഉയര്‍ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ സജ്ജീകരണങ്ങളൊരുക്കി ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍. 10,000 കിടക്കകളോടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ താത്ക്കാലിക ചികിത്സാസൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് സര്‍ക്കാര്‍. ഡല്‍ഹിയിലെ രാധാ സ്വാമി സ്പിരിച്വല്‍ സെന്ററാണ് താത്ക്കാലിക കോവിഡ്-19 ചികിത്സാകേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഇതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.

കാര്‍ഡ്‌ ബോര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിര്‍മിച്ച കിടക്കകളാണ് കോവിഡ് കേന്ദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അണുവിമുക്തമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ കിടക്കകള്‍ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്‌. ലോഹത്തിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിലും കൊറോണ വൈറസ് അഞ്ച് ദിവസം വരെ തങ്ങിനില്‍ക്കുമ്പോള്‍ കാര്‍ഡ്‌ ബോര്‍ഡില്‍ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലധികം നിലനില്‍ക്കിലെന്നതു കൊണ്ടാണ് ഇതുപയോഗിച്ച് കിടക്കകള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ കാരണം. താരതമ്യേന ഭാരം കുറവായതിനാലും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാനും പൊളിച്ചുമാറ്റാനും എളുപ്പമായതിനാലും കാര്‍ഡ് ബോര്‍ഡ് കിടക്കകള്‍ കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെട്ടതാണെന്ന് നിര്‍മാതാക്കള്‍ ധവാന്‍ ബോക്‌സ് ഷീറ്റ് കണ്ടെയ്‌നേഴ്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് പറയുന്നു.

ഛത്തര്‍പുരിലെ കേന്ദ്രത്തിന് 12, 50,000 ചതുരശ്രഅടിയാണ് വിസ്തീര്‍ണം, ഏകദേശം 22 ഫുട്‌ബോള്‍ കളിക്കളത്തിന്റെ വലിപ്പം. ധര്‍മപ്രഭാഷണങ്ങള്‍ക്കായി മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങള്‍ ഒന്നിച്ചെത്തിയിരുന്ന ഇടമായതിനാല്‍ കൂടുതല്‍ കോവിഡ് ബാധിതരെത്തുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ചികിത്സയ്ക്കായി പാര്‍പ്പിക്കാന്‍ ഏറ്റവും അനുയോജ്യവും സൗകര്യപ്രദവുമായ സ്ഥലമാണിത്. കൂടാതെ ഫാനുകളും സിസിടിവികളും ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. നേരത്തെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഇവിടെ താമസസൗകര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഇവിടത്തെ അര്‍ധ വ്യാവസായിക അടുക്കളകളില്‍ പതിനായിരത്തിലധികം പേര്‍ക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഒരേസമയം ഒരുക്കാന്‍ സാധിക്കും.

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കോവിഡ് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സാസൗകര്യമായിരിക്കും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നതെന്ന് സൗത്ത് ഡല്‍ഹി ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ബിഎം മിശ്ര പറഞ്ഞു. 500 കിടക്കകള്‍ വീതമുള്ള ഇരുപത് മിനി ആശുപത്രികളായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പത്തു ശതമാനം വീതം കിടക്കകള്‍ക്ക് ഓക്‌സിജന്‍ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികളെ സൂപ്പര്‍ സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റും.

ആംബുലന്‍സ്, പത്തോളജി ലാബ് സൗകര്യങ്ങള്‍ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും. രണ്ട് ഷിഫ്റ്റുകളിലായി 400 ഡോക്ടര്‍മാരും മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരും പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജരായി ഉണ്ടാകുമെന്നും മിശ്ര അറിയിച്ചു. മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നടന്നു വരുന്നതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സൈനിക, അര്‍ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെ സഹായം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാന പ്രവര്‍ത്തനമാണ് നടത്തിവരുന്നതെന്നും ജൂണ്‍ മുപ്പതോടെ ചികിത്സാസൗകര്യം പൂര്‍ണസജ്ജമാകുമെന്നും മിശ്ര പറഞ്ഞു. നിലവിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ ഡല്‍ഹിയിലെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് ലക്ഷമാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടല്‍. രോഗികള്‍ക്കായി ഒരു ലക്ഷത്തോളം കിടക്കകള്‍ ആവശ്യമായി വരുമെന്നാണ് നിഗമനം. അടിയന്തരമായി 20,000 കിടക്കകള്‍ ഒരുക്കാനാണ് ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

