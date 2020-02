ലഖ്‌നൗ: ലോകത്തിലെ ആദ്യ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ഹെല്‍മെറ്റ് നിര്‍മിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ സൈനികോദ്യോഗസ്ഥൻ. ഇന്ത്യന്‍ ആര്‍മി മേജര്‍ അനൂപ് മിശ്രയാണ് സൈന്യത്തിനായി ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ഹെല്‍മെറ്റുകള്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.

പത്ത് മീറ്റര്‍ അകലെ നിന്ന് എകെ 47 നില്‍ നിന്ന്‌ വെടിയുതിര്‍ത്താല്‍ പോലും അപകടം സംഭിവിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണ് സൈന്യം അവകാശപ്പെടുന്നത്. പൂണെയിലെ മിലിട്ടറി എൻജിനീയറിങ് കോളേജില്‍ നിന്നാണ് ഈ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ഹെല്‍മെറ്റുകള്‍ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മേജര്‍ അനൂപ് മിശ്രയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ 'സര്‍വത്ര' എന്ന ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റുകള്‍ വികസിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യ - പാകിസ്താന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ പാക്ക് ആര്‍മി സ്‌നിപ്പര്‍മാരില്‍ നിന്നുള്ള അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായാണ്‌ ഈ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റുകള്‍ വികസിപ്പിച്ചത്.

