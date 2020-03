ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കിംവദന്തികളില്‍നിന്ന് അകലം പാലിക്കാന്‍ ഉപദേശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ഷേക്ക് ഹാന്‍ഡ് നല്‍കുന്നത് നിര്‍ത്താനും കൈകൂപ്പിയുള്ള നമസ്‌തേയിലൂടെ അഭിവാദനം ചെയ്യാനും പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജന്‍ഔഷധി ദിവസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കൈകൂപ്പി നമസ്‌തെ പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ രീതി ലോകം മുഴുവന്‍ ഇപ്പോള്‍ കൈക്കൊള്ളുകയാണ്. നമസ്തേ പറയുന്ന ശീലം ചിലപ്പോള്‍ നമുക്ക് കൈമോശംവന്നിട്ടുണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ളവര്‍ക്ക് ഈ ശീലത്തിലേയ്ക്ക് തിരികെവരാനുള്ള ശരിയായ സമയമാണിത്, മോദി പറഞ്ഞു.

കിംവദന്തികളില്‍നിന്ന് ജനങ്ങള്‍ വിട്ടുനില്‍ക്കണമെന്നും വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടര്‍മാരുടെ നിര്‍ദേശം അനുസരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

