അഹമ്മദാബാദ്: അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികള്‍ കൂട്ടത്തോടെ ഗുജറാത്ത് വിടുന്നു. ഹിമ്മത്നഗറില്‍ 14 മാസം പ്രായമുള്ള പെണ്‍കുഞ്ഞിനെ ബിഹാര്‍ സ്വദേശി ബലാല്‍സംഗം ചെയ്തുവെന്ന ആരോപണം ഉയര്‍ന്നതിന് പിന്നാലെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായതോടെയാണിത്.

പ്രക്ഷോഭം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തില്‍ വടക്കന്‍ ഗുജറാത്തില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ബിഹാര്‍, ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സ്വദേശികളാണ് തിരികെ പോകുന്നത്. കേസിലെ പ്രതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

ഗാന്ധിനഗര്‍, അഹമ്മദാബാദ്, സബര്‍കാന്ത, മെഹ്സാന തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പ്രക്ഷോഭങ്ങളുണ്ടായത്. അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ആക്രമിക്കാന്‍ പദ്ധതിയിട്ട 150ലേറെപ്പേരെ സബര്‍കന്തയില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നും ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും ഗുജറാത്ത് ഡി.ജി.പി ശിവാനന്ദ് ഝാ പ്രതികരിച്ചു.

അതിനിടെ ജനങ്ങളോട് ശാന്തരാകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് അല്‍പേഷ് ഠാക്കൂര്‍ രംഗത്തെത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഠാക്കൂര്‍ സേനയാണ് അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികള്‍ക്കെതിരെ അക്രമമഴിച്ചുവിടുന്നതെന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെയാണിത്.

ആരോപണങ്ങള്‍ നിഷേധിച്ച അല്‍പേഷ് ഠാക്കൂര്‍ സംഭവം ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമാണെന്നും തങ്ങള്‍ സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാറാണുള്ളതെന്നും പറഞ്ഞു. എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും ഗുജറാത്തില്‍ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: Workers From UP, Bihar Leave North Gujarat After Protests Over Rape