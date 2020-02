ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യസഭയില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനിടെ ഉപയോഗിച്ച ഒരു വാക്ക് സഭാരേഖകളില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. നുണ എന്ന അര്‍ത്ഥം വരുന്ന 'ഝൂട്ട്' എന്ന വാക്കാണ് ഒഴിവാക്കിയണ്. ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റര്‍ സംബന്ധിച്ച പരാമര്‍ശം നടത്തുമ്പോഴാണ് പ്രധാമന്ത്രി ഝൂട്ട് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്.

ഈ വാക്ക് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് അനുസരിച്ചാണ് രാജ്യസഭാ ചെയര്‍മാന്‍ വെങ്കയ്യ നായിഡു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിലെ വാക്ക് നീക്കം ചെയ്തത്.

ഇത്തരത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിലെ വാക്ക് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് അപൂര്‍വ്വ നടപടിയാണ്.

