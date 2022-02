ന്യൂഡല്‍ഹി: ചൈനയേയും പാകിസ്താനെയും സംബന്ധിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ലോക്‌സഭയില്‍ നടത്തിയ പരമാര്‍ശം തള്ളി അമേരിക്ക. ചൈനയെയും പാകിസ്താനെയും ഒരുമിച്ച് അണിനിരത്തി എന്നതാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് ബി.ജെ.പി സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റകൃത്യം എന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പരാമര്‍ശം.

ഇത്തരം പരാമര്‍ശങ്ങളെ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും ചൈന - പാകിസ്താന്‍ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അവര്‍ തന്നെ പറയട്ടേയെന്നും അമേരിക്കന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് പ്രതികരിച്ചു. ചൈനയുടേയും പാകിസ്താന്റെയും ബന്ധം സംബന്ധിച്ച വിഷയം പാകിസ്താനും പി.ആര്‍.സി (പീപ്പിള്‍സ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന) ക്കും വിടുകയാണെന്നായിരുന്നു അമേരിക്കന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് നെഡ് പ്രൈസിന്റെ പ്രതികരണം.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കാര്യക്ഷമമല്ലാത്ത വിദേശ നയങ്ങള്‍ കാരണം ചൈനയെയും പാകിസ്താനെയും ഒരുമിച്ച് അണിനിരത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ പരാമര്‍ശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു അമേരിക്കന്‍ വക്താവിന്റെ പ്രതികരണം. ബുധനാഴ്ച രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിനുള്ള നന്ദിപ്രമേയ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് തുടക്കംകുറിച്ച് ലോക്‌സഭയില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലായിരുന്നു മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ വിദേശ നയത്തിനെതിരേ രാഹുല്‍ഗാന്ധി വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചത്.

ഇന്ത്യക്കെതിരേ ചൈനയും പാകിസ്താനും യോജിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു. ആഗോളതലത്തില്‍ ഇന്ത്യ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ എതിരാളികള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഈ അവസ്ഥ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ചൈനയെയും പാകിസ്താനെയും ഒരുമിച്ച് അണിനിരത്തി എന്നതാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് സര്‍ക്കാര്‍ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റകൃത്യം. ചൈനയ്ക്ക് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. വ്യക്തമായ പദ്ധതികളുണ്ട്. അതാണ് അവര്‍ ലഡാക്കിലും ഡോക്‌ലാമിലും നടപ്പാക്കിയത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളേയും തമ്മില്‍ അകറ്റി നിര്‍ത്തുകയാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ കേന്ദ്രം ഇരു രാജ്യങ്ങളേയും ഒരുമിച്ച് അണിനിരത്തി. റിപ്പബ്ലിക് പരേഡിന് ഒരു വിശിഷ്ടാതിഥിയെ പോലും കിട്ടാതെയായെന്നും രാഹുല്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

