ന്യൂഡല്‍ഹി: ഗല്‍വാന്‍ താഴ്‌വരയില്‍ ചൈനയുമായുള്ള ഏറ്റമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യന്‍ സൈനികരുടെ ജീവത്യാഗം വെറുതെയാകില്ലെന്ന് വ്യോമസേനാ മേധാവി ആര്‍.കെ.എസ്. ഭദൗരിയ. ഹൈദരാബാദിന് സമീപമുള്ള എയര്‍ഫോഴ്‌സ് അക്കാദമിയില്‍ നടന്ന സംയുക്ത ബിരുദ പരേഡില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തില്‍പോലും ഇന്ത്യയന്‍ സൈനികര്‍ നടത്തിയ ധീരമായ പോരാട്ടം ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരം എന്തു വിലകൊടുത്തും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്.

സമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഏത് ആക്‌സമിക സാഹചര്യങ്ങളെയും നേരിടാന്‍ തയ്യാറാണെന്നും എയര്‍ ചീഫ് മാര്‍ഷല്‍ ഭദൗരിയ വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യ-ചൈന സംഘര്‍ഷാവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ലഡാക്കിലെ ലേ അദ്ദേഹം സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു. സേനയുടെ പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ അതിജാഗ്രതയോടെ നില്‍ക്കവേ, സന്നാഹങ്ങള്‍ വിലയിരുത്താനാണ് അദ്ദേഹം മുന്‍കൂട്ടി നിശ്ചയിക്കാതെ എത്തിയത്.

സംയുക്തസേനാമേധാവി ബിപിന്‍ റാവത്തുമായും കരസേനാമേധാവി എം.എം. നരവണെയുമായുമുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുശേഷമാണ് ഭദൗരിയ ലേയിലെയും ശ്രീനഗറിലെയും വ്യോമസേനാകേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിയത്.

രണ്ടുദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനായാണ് പോയതെന്നും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കൈകാര്യംചെയ്യാന്‍ ശ്രീനഗറിലെയും ലേയിലെയും വ്യോമകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ മുന്‍നിര യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ ഒരുക്കിനിര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉന്നത സര്‍ക്കാര്‍വൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.

ലഡാക്കിനടുത്തുള്ള കേന്ദ്രത്തില്‍ മിറാഷ് യുദ്ധവിമാനവും നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെനിന്ന് മിനിറ്റുകള്‍ക്കകം പങോങ് സോ തടാകത്തിനുമുകളിലും മറ്റുസ്ഥലങ്ങളിലും പറന്നെത്താന്‍ കഴിയും. ബാലാകോട്ട് കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം മിന്നലാക്രമണം നടത്തിയത് മിറാഷ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണ്.

അതിര്‍ത്തിയിലെ ഏതുസാഹചര്യവും നേരിടാന്‍ സുഖോയ്- ജാഗ്വാര്‍ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും ജാഗ്രതയിലാണ്. ലഡാക്കില്‍ യഥാര്‍ഥ നിയന്ത്രണരേഖയില്‍ ചൈനീസ് പട്ടാളത്തെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ കരസേനനടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ സഹായിക്കാനായി അപ്പാച്ചെ, ചിനൂക് ഹെലികോപ്റ്ററുകളും വെള്ളിയാഴ്ച എത്തി. ലേയിലെ വ്യോമകേന്ദ്രത്തില്‍ ഏതാക്രമണത്തെയും പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള ഇരട്ട എന്‍ജിന്‍ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അംബാല, ആദംപുര്‍, ഹല്‍വാര, ബറേലി എന്നിവിടങ്ങളിലെ വ്യോമത്താവളങ്ങളെല്ലാം രണ്ടുദിവസമായി അതിജാഗ്രതയിലാണ്.

Content Highlight: Won't let sacrifice at galwan valley go in vain": Air Force Chief