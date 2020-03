ന്യൂഡല്‍ഹി: യെസ് ബാങ്ക് നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെതിരെ വിമര്‍ശവുമായി മുന്‍ ധനമന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ പി ചിദംബരം. സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ചാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കിന്റെ പ്രതിസന്ധി ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ പിടിപ്പുകേടിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ വീഴ്ചകളുടെ കഥകള്‍ മാധ്യമങ്ങളില്‍നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാക്കാനാണ് ധനമന്ത്രി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് തനിക്ക് നന്നായി അറിയാമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്ത് നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ ചിദംബരം ആരോപിച്ചു. എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഴ്ചകള്‍ പുറത്തുവരികയും ജനങ്ങള്‍ അത് ചര്‍ച്ചചെയ്യുകയുമാണ്. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെപ്പറ്റി ആശങ്കപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിലും യെസ് ബാങ്കിന്റെ പ്രതിസന്ധി പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു.

സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന കാര്യത്തില്‍ വിധിയെഴുതേണ്ടത് വിപണിയാണ്. ധനമന്ത്രിയോ മുന്‍ ധനമന്ത്രിയോ പത്രങ്ങളോ അല്ല. കൊറോണ ഭീഷണി ന്യായവാദമായി ഉയര്‍ത്താമെങ്കിലും സെന്‍സെക്‌സ് വ്യാഴാഴ്ച 884 പോയിന്റ് താഴ്ന്നു. യെസ് ബാങ്കിന്റെ ഓഹരിവില 36.80 രൂപയില്‍നിന്ന് 16.15 രൂപയിലെത്തി. യെസ് ബാങ്കിന്റെ സാമ്പത്തിക നിലയില്‍ ഗുരുതര പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെന്ന കാര്യം ബാങ്ക് അധികൃതര്‍ മറച്ചുവച്ചുവെന്ന് ആര്‍ബിഐ വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കിയ കാര്യവും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെത്തുടര്‍ന്ന് യെസ് ബാങ്കിന്റെ നിയന്ത്രണം വ്യാഴാഴ്ച റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് വിഷയത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെതിരെ വിമര്‍ശവുമായി മുന്‍ ധനമന്ത്രി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

