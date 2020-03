ന്യൂഡല്‍ഹി: അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തില്‍ നാരീശക്തി പുരസ്‌കാര ജേതാക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനൊരുങ്ങി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം കൈവരിച്ച സ്ത്രീകള്‍ക്ക് കൈമാറുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ നാരീശക്തി പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ രാഷ്ട്രപതി ഭവനില്‍വച്ച് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നാലെയാവും അവാര്‍ഡ് ജേതാക്കളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുക.

കേരളത്തില്‍നിന്നുള്ള രണ്ട് മുത്തശ്ശിമാരും പുരസ്‌കാരത്തിന് അര്‍ഹരായിട്ടുണ്ട്. സാക്ഷരതാ മിഷന്‍ പഠിതാക്കളായി അക്ഷര ലോകത്ത് നേട്ടങ്ങള്‍ കൊയ്ത കൊല്ലം സ്വദേശിനി ഭാഗീരഥി അമ്മയും ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനി കാര്‍ത്യായനിയമ്മയുമാണ് അവര്‍.

അന്തരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനമായ ഞായറാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തെതന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന വ്യക്തികള്‍ക്കും സംഘടനകള്‍ക്കുമാണ് നാരീശക്തി അവാര്‍ഡുകള്‍ നല്‍കുന്നത്. സാമൂഹിക മാധ്യമ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ മാറ്റംവരുത്തുവെന്ന തരത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സാമൂഹിക മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന അഭ്യൂഹം ഇതോടെ പ്രചരിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഒരു ദിവസം സ്ത്രീകള്‍ക്ക് കൈമാറാന്‍ തീരുമാനിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഈ വനിതാ ദിനത്തില്‍ (മാര്‍ച്ച് എട്ട്) സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകള്‍ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് പ്രചോദനം നല്‍കിയ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് കൈമാറുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റര്‍, ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം, യൂട്യൂബ് എന്നിവയിലെല്ലാം പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് അക്കൗണ്ടുണ്ട്. ട്വിറ്ററില്‍ 53.3 മില്യണും ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ 44 മില്യണും ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ 35.2 മില്യണും ഫോളോവേഴ്‌സുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം പേര്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പിന്തുടരുന്ന ലോക നേതാക്കളില്‍ ഒരാളാണ്.

