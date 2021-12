ബംഗളൂരു: ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളെ ചോദ്യംചെയ്ത സംഘത്തെ ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകള്‍ പ്രതിരോധിക്കുന്ന വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു. ക്രിസ്മസിന് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ചൊവ്വാഴ്ച തുംകുരുവിലാണ് സംഭവം.

ഒബിസി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തീവ്ര വലതുപക്ഷ സംഘടനയില്‍പ്പെട്ട ഒരു സംഘം ആളുകള്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറുകയും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നത് ചോദ്യംചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. ഹിന്ദു സ്ത്രീകള്‍ ചെയ്യുന്നതുപോലെ സ്ത്രീകള്‍ സിന്ദൂരം ധരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അവര്‍ ചോദിച്ചു.

ഏതു മതത്തില്‍ വിശ്വസിക്കണമെന്നതും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമെന്നതും തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകാവകാശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തലിനെതിരെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകള്‍ നിലകൊള്ളുകയും മതപരിവര്‍ത്തന ആരോപണങ്ങള്‍ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. തര്‍ക്കം നീണ്ടുനിന്നെങ്കിലും വീട്ടുകാര്‍ വിവരം അറിയിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പോലീസെത്തി തര്‍ക്കം പരിഹരിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടില്ല.

കര്‍ണ്ണാടകയില്‍ ഇത്തരം മതപരമായ അസഹിഷ്ണുത വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങള്‍ നേരത്തെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

Tumakuru. Women fight off Hindutva vigilantes who disrupted Christmas celebrations in Kunigal. The mob is asking the women why they are not wearing sindhoor like Hindus and why they are celebrating Christmas. Women respond saying they are Christian believers and wish to celebrate pic.twitter.com/Q9dR9muMaA