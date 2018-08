മുസ്സഫര്‍നഗര്‍: 22 എഫ്‌കെ ഫീമെയില്‍ കോട്ടയം സിനിമയിലെ രംഗം യുപിയില്‍ സംഭവിച്ചപ്പോള്‍ ഒരാള്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍. രണ്ടാം ഭാര്യക്കൊപ്പം ഭര്‍ത്താവ് താമസം പതിവാക്കിയതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ആദ്യ ഭാര്യ കത്രിക പ്രയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. മുസഫര്‍ നഗറിലെ മിമലാന പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ചയാണ് സംഭവം. ജനനേന്ദ്രിയം മുറിഞ്ഞ നിലയില്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച ഭര്‍ത്താവിന്റെ നില ഗുരുതരമാണ്.

ആദ്യ ഭാര്യയില്‍ കുട്ടികള്‍ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ ഭാര്യയുടെ സമ്മതത്തോടെയാണ് ഇയാള്‍ വീണ്ടും വിവാഹം കഴിച്ചത്. രണ്ടാം ഭാര്യയില്‍ ഈയടുത്ത് ഇയാള്‍ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു.

കുഞ്ഞുണ്ടായതോടെ കുറച്ചു നാളുകളായി ഇയാള്‍ രണ്ടാം ഭാര്യയുടെ കൂടെയാണ് താമസം. ഇതാണ് കടുംകൈ ചെയ്യാന്‍ ആദ്യ ഭാര്യയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്.

ഭര്‍ത്താവിന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ പരാതിയില്‍ ആദ്യ ഭാര്യക്കെതിരെ കോട്ട്വാലി പോലിസ് കേസെടുത്തു.

content highlights: women chopped her husband's genital organ, 22fk model in up