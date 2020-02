ഒഡിഷ:ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിരലുകളുള്ള വ്യക്തിയുടെ ഗിന്നസ് റെക്കോഡ് ഒഡിഷ സ്വദേശിനി കുമാരി നായിക്കിന്. ഇവര്‍ക്ക് 19 കാല്‍വിരലുകളും 12 കൈവിരലുകളുമാണ് ഉള്ളത്. സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നതില്‍ നിന്ന് കൂടുതലായി കൈകളിലും കാലുകളിലും വിരലുകള്‍ കണ്ടുവരുന്ന ഈ അവസ്ഥയെ പോളിഡാക്‌റ്റൈലിസം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഇത്രയേറെ വിരലുകള്‍ ഉളളതിനാല്‍ ഗ്രാമവാസികള്‍ ഇവരെ ഒരു മന്ത്രവാദിനിയായാണ് കരുതിപ്പോരുന്നത്. അതിനാല്‍ ഇവരെ പലരും അടുപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുട്ടിക്കാലം മുതല്‍ പുറത്തിറങ്ങാതെ വീട്ടിനകത്തുതന്നെയാണ് ഇവര്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്.

ഞാന്‍ ജനിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചികിത്സ തേടാന്‍ സാധിച്ചില്ല. എന്റെ വീടിനടുത്തുള്ളവരെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസികളാണ്. ഞാന്‍ ഒരു മന്ത്രാവാദിനിയാണെന്നാണ് അവര്‍ കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലായ്‌പ്പോഴും അവര്‍ എന്നെ മാറ്റി നിര്‍ത്തിയിരുന്നു.' കുമാരി നായിക് പറയുന്നു.

കുമാരി ഗിന്നസ് റെക്കോര്‍ഡിലെത്തിയതോടെ സര്‍ക്കാര്‍ അധികൃതര്‍ അവരെ തേടിയെത്തി. അവര്‍ക്ക് പുതിയ വീടും അര്‍ഹതപ്പെട്ട പെന്‍ഷനും നല്‍കാനും തീരുമാനമായി. ഗ്രാമവാസികളുടെ അടുത്ത് ഇതുസംബന്ധിച്ച് ബോധവല്‍ക്കരണം നടത്താനും ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

