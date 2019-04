ന്യൂഡല്‍ഹി: സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസറ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയിക്കെതിരെ പീഡന പരാതി നല്‍കിയ സുപ്രീം കോടതി മുന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥ പരാതി അന്വേഷിക്കുന്ന സമിതിക്ക് മുന്നില്‍ ഹാജറാവുന്നതില്‍ നിന്ന് പിന്‍വാങ്ങി. മൂന്നംഗ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ അന്വേഷണ സമിതിയില്‍ നിന്ന് നീതി ലഭിക്കില്ലെന്ന് മനസ്സിലായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പിന്‍വാങ്ങുന്നതെന്ന് ഇവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

അന്വേഷണ സമിതിയുടെ മൂന്നാം സിറ്റിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് യുവതി അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് പിന്‍വാങ്ങാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമിതിയുടെ മൂന്ന് സിറ്റിങ്ങുകളിലും യുവതി ഒറ്റക്കാണ് ഹാജരായിരുന്നത്. ഇത് തന്നെ ഭയപ്പെടുത്തിയതായും സ്വന്തം വക്കീലിനെ പോലും കൂടെ വരാന്‍ സമിതി അനുവദിച്ചില്ലെന്നും പരാതിക്കാരി പറഞ്ഞു.

അതിനാല്‍ ഭയം കാരണം സമിതിയുടെ ഭാവി സിറ്റിങ്ങുകളില്‍ നിന്ന് പിന്‍വാങ്ങാന്‍ തീരുമാനിച്ചതായി പരാതിക്കാരി പത്രക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി. സമിതിയുടെ സിറ്റിങുകളുടെ ശബ്ദമോ വീഡിയോയോ ചിത്രീകരിക്കുന്നില്ല. ആദ്യ രണ്ട് സിറ്റിങ്ങുകളില്‍ തന്റെ മൊഴികളുടെ പകര്‍പ്പ് തനിക്ക് തരാന്‍ സമിതി തയ്യാറായില്ല. സമിതിയുടെ പ്രവര്‍ത്തന രീതിയെ കുറിച്ചും തനിക്ക് യാതൊരു നിര്‍ദേശവും തന്നില്ലെന്നും യുവതി പത്രക്കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

content highlights: Woman Who Accused Chief Justice Of Sex Harassment Withdraws From Inquiry