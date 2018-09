ന്യൂഡല്‍ഹി: മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കാനായി ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിയ യുവതിയെ ഡോക്ടര്‍ മര്‍ദിച്ചെന്ന് പരാതി. കുടുംബാസൂത്രണ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കാത്തത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഡോക്ടറുടെ ഉപദ്രവം. 22 വയസ്സുകാരിയായ ബുള്‍ബുള്‍ അറോറയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് ഡോ.ഹെഗ്ഡേവാര്‍ ആരോഗ്യ സന്‍സ്ഥാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടര്‍ക്കെതിരെ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്.

ലേബര്‍ റൂമില്‍ വച്ച് ബുള്‍ബുളിനെ ഡോക്ടര്‍ തല്ലിയെന്നാണ് പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്. പ്രസവവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ബുള്‍ബുളിനെ ശനിയാഴ്ച്ച രാവിലെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഉടന്‍തന്നെ അവരെ ലേബര്‍ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. തുടര്‍ന്നാണ് നാടകീയ സംഭവങ്ങളുണ്ടായത്.പ്രസവവേദനയില്‍ കരഞ്ഞ ബുള്‍ബുളിനെ ഒരു ഡോക്ടര്‍ ചീത്ത പറയുകയും തുടയില്‍ ഇടിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് ആരോപണം

11.20 ആയപ്പോഴേക്ക് ബുള്‍ബുള്‍ ഒരു പെണ്‍കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു. പക്ഷേ, ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 ആയപ്പോഴും വിവരം പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധുക്കളെ അറിയിച്ചില്ലെന്ന് പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. വിവരം തിരക്കാന്‍ ലേബര്‍ റൂമിലേക്ക് അവളുടെ ഭര്‍ത്തൃമാതാവ് എത്തിയപ്പോഴാണ് അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും വേണ്ടത്ര പരിചരണമില്ലാതെ കിടത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് അവള്‍ തനിക്ക് നേരിട്ട മോശം അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറഞ്ഞതെന്ന് ഭര്‍ത്തൃപിതാവ് പ്രകാശ് അറോറ പറഞ്ഞു.

ബന്ധുക്കള്‍ ഉടന്‍തന്നെ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ക്കും പോലീസിനും പരാതി നല്‍കുകയായിരുന്നു. മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസറെ വിവരമറിയിച്ചത് ആശുപത്രി അധികൃതരെ രോഷാകുലരാക്കിയെന്നും ഞായറാഴ്ച്ച രാവിലെ വരെ ബുള്‍ബുളിനെ കാണാന്‍ പോലും തങ്ങളെ അനുവദിച്ചില്ലെന്നും ബന്ധുക്കള്‍ ഇആരോപിക്കുന്നു.

തങ്ങള്‍ക്ക് ഇതുവരെ പരാതിയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ.സുഷശീല്‍കുമാര്‍ പ്രതികരിച്ചു. മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസറില്‍ നിന്നാണ് കാര്യങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞത്. വിഷയത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. പരാതിയില്‍ സത്യം ഉണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞാല്‍ ആവശ്യമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.