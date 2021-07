ന്യൂഡല്‍ഹി: പതിനൊന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊന്ന സംഭവത്തില്‍ യുവതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 26 കാരിയായ ജ്യോതിയെയാണ് ഫത്തേപുര്‍ ബേരിയില്‍ നിന്ന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അസുഖ ബാധിതനായ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാന്‍ ഭർത്താവ് വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് യുവതി കുട്ടിയെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊന്നത്.

ഫത്തേപുര്‍ ബേരിയില്‍ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സംഭവം. ജ്യോതി തന്റെ ഷാള്‍ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടിയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കുട്ടിയുടെ മരണം സംബന്ധിച്ച് മാതാപിതാക്കള്‍ പരസ്പരം പഴിചാരിയതിനാല്‍ കേസ് അന്വേഷണം അങ്ങേയറ്റം സങ്കീര്‍ണ്ണത നിറഞ്ഞതായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.

കുട്ടിയുടെ പിതാവ് സാത്വീറാണ് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്നാരോപിച്ച് ജ്യോതിയുടെ ബന്ധുക്കള്‍ രംഗത്തെത്തി. എന്നാല്‍ പിതാവല്ല ജ്യോതിയാണ് കുട്ടിയെ കൊന്നതെന്ന് സാത്വീറിന്റെ ബന്ധുക്കളും ആരോപിച്ചു. ഇതോടെയാണ് കേസ് കൂടുതല്‍ സങ്കീര്‍ണ്ണമായത്.

ഇതിന് പിന്നാലെ ഫത്തേപുര്‍ ബേരി പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ മാതാവ് ജ്യോതിയാണ് കുട്ടിയുടെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. സ്ഥലത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍, ഫോണ്‍ കോള്‍ വിവരങ്ങള്‍, സാക്ഷി മൊഴികള്‍ എന്നിവയടക്കം പരിശോധിച്ചാണ് അന്വേഷണ സംഘം കുറ്റം തെളിയിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച ജ്യോതിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.

