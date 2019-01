ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയിലെ സാകേത് കോടതി പരിസരത്തുവച്ച് ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെ ആക്രമിച്ചുവെന്ന് പരാതി. മിസോറമില്‍ നിയമിക്കപ്പെട്ട 2014 ബാച്ച് ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്.

വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഒരു അഭിഭാഷകനും സഹപ്രവര്‍ത്തകരും ചേര്‍ന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ആക്രമിച്ചുവെന്നാണ് പരാതിയെന്ന് എ.എന്‍.ഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. എന്നാല്‍, ആരെയും അറസ്റ്റുചെയ്തിട്ടില്ല.

A 2014-batch woman IAS officer-posted in Mizoram-allegedly harassed in the premises of Delhi's Saket court on Thursday. A case has been registered against a lawyer and his associates. No arrests made so far.