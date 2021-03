ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ജൈവമേഖലയായ ഒഡിഷയിലെ സിമിലിപാല്‍ ദേശീയോദ്യാനം രണ്ടാഴ്ചയായി മാധ്യമങ്ങളിലിടം പിടിച്ചത് പടര്‍ന്നു പിടിക്കുന്ന കാട്ടുതീയെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയുമായാണ്. ഞായറാഴ്ച അപ്രതീക്ഷിതമായെത്തിയ മഴയും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും കാട്ടുതീയ്ക്ക് ശമനം നല്‍കിയ വാര്‍ത്ത നല്‍കിയ ആശ്വാസം തെല്ലൊന്നുമല്ല. എന്നാല്‍ അതിലേറെ ശ്രദ്ധ നേടിയ മറ്റൊന്നുണ്ട് സിമിലിപാലില്‍.

പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എത്തിയ മഴ സിമിലിപാലിലെ കാട്ടുതീ കുറയാന്‍ സഹായിച്ചതിന്റെ ആഹ്ലാദം പങ്കിടുന്ന സിമിലിപാല്‍ മേഖലയിലെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ വീഡിയോ വളരെ വേഗത്തിലാണ് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ ട്രെന്‍ഡിങ് ആയത്. തീ കുറയ്ക്കാനായുള്ള തന്റെ പ്രാര്‍ഥന കേട്ട് മഴ പെയ്യിച്ച ഈശ്വരന് ആര്‍ത്തു വിളിച്ച് നന്ദിയറിയിക്കുകയാണ് അവര്‍. ഇനിയും കൂടുതല്‍ മഴ പെയ്യിക്കൂവെന്ന് അവര്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട്. തങ്ങള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മാത്രം വിചാരിച്ചാല്‍ ആളിപ്പടരുന്ന തീ കെടുത്താനാവില്ലെന്ന് അവര്‍ക്ക് നിശ്ചയമുള്ള പോലെ.

'സഹായവുമായെത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങള്‍ പോലെയാണ് ഇത്തരം സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലെ മഴ. സിമിലിപാലിലെ തീ കെടുത്താനുള്ള പോരാട്ടത്തിലായിരുന്ന ഒരു വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ആനന്ദം നിങ്ങള്‍ക്കിതില്‍ കാണാം' എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ഫോറസ്റ്റ് സര്‍വീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ രമേശ് പാണ്ഡെ ട്വിറ്ററില്‍ വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്തത്.

Such rains are like helping hands of God. One can see the happiness of lady forester involved in firefighting in Similipal, Odisha. Good news is that fire is under control as per the current MODIS satellite data.

