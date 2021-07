മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന കനത്തമഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും വലിയനാശനഷ്ടമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നത്. മണ്ണിടിച്ചിലിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും പെട്ട് ഒട്ടേറെപ്പേര്‍ക്കു ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടു.

ഇതിനിടെ, രത്‌നാഗിരി ജില്ലയിലെ ചിപ്ലൂനില്‍ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍നിന്നു രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകരുടെ പിടിവിട്ട് വെള്ളക്കെട്ടില്‍ വീണുപോകുന്ന യുവതിയുടെ വീഡിയോയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. യുവതിയെ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറില്‍ക്കെട്ടി രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ വലിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് പതിനൊന്ന് സെക്കന്‍ഡു നീളുന്ന വീഡിയോയിലുള്ളത്.

