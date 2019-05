പുണെ: എല്ലാ ദിവസവും നേരം പുലരുമ്പോള്‍ വീടിന് മുന്നിലെത്തി കൂവിയുണര്‍ത്തുന്ന കോഴിക്കെതിരെ പരാതിയുമായി യുവതി പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തി. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുണെയിലാണ് പോലീസിന് മുമ്പില്‍ വിചിത്രമായ പരാതിയെത്തിയത്.

ദിവസേനയുള്ള കോഴിയുടെ കൂവല്‍ ഉറക്കത്തിന് തടസമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതി. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സമര്‍ഥ് സ്റ്റേഷനില്‍ കോഴിയ്ക്കും ഉടമയ്ക്കുമെതിരെ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.

പരാതി ലഭിച്ചയുടനെ തന്നെ അന്വേഷണം നടത്തിയെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. യുവതിയുടെ സഹോദരിയുടെ വീടാണതെന്നും യുവതി കുറച്ചു ദിവസം സഹോദരിക്കൊപ്പം താമസിക്കാനെത്തിതാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു. പരാതി നല്‍കിയതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ യുവതി സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോയതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

പരാതിയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനെത്തിയപ്പോള്‍ യുവതി മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള ആളാണെന്ന് യുവതിയുടെ സഹോദരി പറഞ്ഞതായി പോലീസുദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറിയിച്ചു. എന്തായാലും പോലീസ് പരാതി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടില്ല.

