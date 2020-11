ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരിലെ കുല്‍ഗാം ജില്ലയില്‍നിന്ന് ഒരുസംഘം യുവാക്കള്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത 21-കാരിയുടെ നില ഗുരുതരം. വിവാഹ ചടങ്ങില്‍ സംബന്ധിക്കാന്‍ പോയ യുവതിയെയാണ് യുവാക്കളുടെ സംഘം കുല്‍ഗാമിലെ അഖാല്‍ പ്രദേശത്തുനിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്ന് പോലീസ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു. അബോധാവസ്ഥയില്‍ നാട്ടുകാരാണ് പിന്നീട് യുവതിയെ കണ്ടെത്തിയത്.

ആദ്യം കുല്‍ഗാം ജില്ലയിലെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഡോക്ടര്‍മാരുടെ നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം പിന്നീട് ശ്രീനഗറിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റിലായെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതികള്‍ക്ക് വധശിക്ഷ നല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അക്രമിക്കപ്പെട്ട യുവതിയുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവര്‍ പ്രദേശത്തെ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു.

