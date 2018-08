വിദിഷ (മധ്യപ്രദേശ്): ഭര്‍ത്താവ് മൂക്കിലും വായിലും പശയൊഴിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് യുവതി മരിച്ചു. വിദിഷയിലെ രാജ്‌കോട്ട് കോളനിയിലെ ദുര്‍ഗാ ദേവി(35)യാണ് മരിച്ചത്.

ദുര്‍ഗാദേവിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് ഹല്‍കരീം കുശ്വാഹ മദ്യപിച്ചെത്തി സ്ഥിരമായി വീട്ടില്‍ വഴക്കുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസവും വീട്ടിലെത്തി വഴക്കിട്ട കുശ്വാഹ ദുര്‍ഗാദേവിയെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ബലം പ്രയോഗിച്ച് മൂക്കിലും വായിലും കണ്ണുകളിലും ശക്തിയേറിയ പശയൊഴിക്കുകയുമായിരുന്നു. വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ആണ്‍മക്കളെയും പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ടശേഷമായിരുന്നു കുശ്വാഹയുടെ ക്രൂരത. പകല്‍സമയത്തായിരുന്നു സംഭവം.

വൈകുന്നേരത്തോടെ തിരിച്ചെത്തിയ മൂത്ത മകനാണ് ദുര്‍ഗാദേവി മരിച്ചുകിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. കുശ്വാഹക്കെതിരെ മക്കള്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. മുമ്പും ദുര്‍ഗാദേവിയെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാന്‍ കുശ്വാഹ ശ്രമിച്ചിരുന്നതായും മക്കള്‍ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

