ഇസ്താബുള്‍: അറിവില്ലായ്മകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന അബദ്ധങ്ങളെ പരിഹസിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്തതാണ്. എന്നാല്‍ ചിലപ്പോള്‍ അവ കണ്ടുനില്‍ക്കുന്നവരില്‍ ചിരിയുണര്‍ത്തും. അത്തരമൊരു സംഭവമാണ് ഇസ്താംബൂള്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ടിലെ സിസി ടിവി കാമറയില്‍ പതിഞ്ഞത്.

ആദ്യമായി വിമാനയാത്ര നടത്തുന്ന ഏതൊരാള്‍ക്കും വിമാനത്താവളം അമ്പരപ്പുണ്ടാക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. അത്തരമൊരു അമ്പരപ്പാണ് ഇവിടെ ഒരു യുവതിക്ക് വിനയായത്. വിമാനത്തിനുള്ളിലേയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് ലഗ്ഗേജുകള്‍ കയറ്റിവിടുന്ന കണ്‍വെയര്‍ ബെല്‍റ്റില്‍ കയറിയ യുവതിയുടെ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുന്നത്.

ചെക്ക്-ഇന്‍ കൗണ്ടറില്‍നിന്ന് നേരെ മുന്നില്‍ കണ്ട വഴിയിലൂടെ നടന്ന് വിമാനത്തിനുള്ളിലേയ്ക്ക് കടക്കാമെന്നായിരുന്നു യാത്രക്കാരിയായ യുവതിയുടെ ധാരണ. നേരെ കാലെടുത്തുവെച്ചത് സാധനങ്ങള്‍ കൊണ്ടുപോകുന്ന കണ്‍വെയല്‍ ബെല്‍റ്റിനു മേലും. ചുറ്റും നില്‍ക്കുന്നവര്‍ അമ്പരന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കലും തടയാന്‍ സാധിക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് ബല്‍റ്റില്‍ കയറിയ യുവതി നിലതെറ്റി താഴെ വീഴുകയായിരുന്നു.

സമീപത്തുള്ളവര്‍ ഉടന്‍ തന്നെ ഓടിയെത്തുകയും യുവതിയെ പിടിച്ചെണീപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ അതിവേഗത്തിലാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായത്.

Just when I think I’ve seen all the various symptoms of ‘Airport Brain’ some passengers seem to suffer from when flying...this was at New Istanbul Airport...pic.twitter.com/dzwDiOj4yf