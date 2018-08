ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീയെ പിന്തുടര്‍ന്ന് ആക്രമിച്ച് ആഭരണങ്ങളും മൊബൈല്‍ ഫോണും കവര്‍ച്ചചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്. ശാരദയിലെ മാന്‍സരോവര്‍ പാര്‍ക്കിനടുത്ത് ജൂലായ് 29 നാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.

സമീപത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സി.സി.ടി.വി ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്ന സ്ത്രീയാണ് ആക്രമണത്തിനും കവര്‍ച്ചയ്ക്കും ഇരയായത്. പിന്നാലെ പതുങ്ങിയെത്തിയ മോഷ്ടാവ് കൈകൊണ്ട് സ്ത്രീയുടെ കഴുത്ത് മുറുക്കി. അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണത്തില്‍ നിലത്തുവീണ സ്ത്രീയുടെ ആഭരണങ്ങളും മൊബൈല്‍ ഫോണും അപഹരിച്ച് അക്രമി കടന്നുകളഞ്ഞു.

ഈ സമയത്ത് ഒരാള്‍ മോട്ടോര്‍ സൈക്കിളില്‍ അതുവഴി കടന്നുപോയെങ്കിലും സ്ത്രീയെ സഹായിക്കാന്‍ തയ്യാറായില്ല. കവര്‍ച്ച നടത്തിയ ആള്‍ കുറേദൂരം ഓടിയേശേഷം കൂട്ടാളിയുടെ ബൈക്കില്‍ കയറി രക്ഷപ്പെട്ടു. ആശുപത്രിയില്‍നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ സ്ത്രീയാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് പോലീസ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു. പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Caught on CCTV: Jewellery and mobile phone of a woman snatched by thieves in Delhi's Mansarovar Park area. (29.07.18) pic.twitter.com/SJT3YbVmKd